Cynthia Klitbo destapa que se enamoró Y ALGO MÁS de Alberto Estrella: “Sí me calentaba mucho”

“Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá… hacíamos escena y yo así de… sí me calentaba mucho”.

Tremenda revelación hizo Cynthia Klitbo en su primera noche de convivencia en ‘La Casa De Los Famosos México’, pues confesó que se enamoró perdidamente de Alberto Estrella mientras grababan la telenovela ‘Alguna vez tendremos alas’ en 1997.

Los dichos de Klitbo dejaron fríos a sus compañeros.

Y es que todo comenzó cuando ‘Ese Pérez’ le preguntó a Cynthia si alguna vez había sentido algo real durante una escena de beso. A lo que ella respondió que sí, que se había enamorado de un coprotagónico y hasta se casó con él. Se refería a Francisco Gattorno.

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Luego, ‘Ese Pérez’ replanteó la pregunta y le indicó que si había sentido algo físico durante una escena. Klitbo desveló: “Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá… hacíamos escena y yo así de… sí me calentaba mucho”.

Los dichos de Cynthia dejaron fríos a los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’, particularmente a Gema Garoa, quien de inmediato le preguntó si llegaron a tener algo.

Klitbo le mencionó que en ese momento tenía pareja, así que la atracción quedó dentro de los límites del trabajo. “Sí existía una atracción y el trabajo conjunto en escenas románticas podía detonar sentimientos reales”, explicó.

‘Alguna vez tendremos alas’ fue producida por Florinda Meza y se transmitió a partir del 6 de enero de 1997. La trama giraba en torno a ‘Ana Hernández’, una joven de uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México, y su relación con un hombre mayor. La protagonizaron Kate del Castillo y Humberto Zurita.

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Klitbo interpretó a ‘Rosaura Ontiveros’, mientras que Estrella dio vida a ‘Rodolfo Sánchez’ ‘El Gato’, el antagónico de la historia. Ambos compartieron créditos durante los 233 episodios que duró la producción. La serie también contó con las actuaciones de Eugenia Cauduro, Adriana Barraza y Edgar Vivar, entre otros.