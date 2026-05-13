Lupillo Rivera termina dando concierto en calcetines… ¡FAN LE ROBA las botas del escenario!

“¿Quién creen que salió más cansado… yo o las botas?”.

Lupillo Rivera vivió un inesperado momento mientras ofrecía un concierto en Copainalá, en Chiapas, mismo que se volvió viral en redes sociales. Y es que luego de aparecer sobre el escenario, decidió quitarse las botas y sentarse a la orilla del escenario.

El intérprete de ‘Despreciado’ siguió dando su presentación y al momento que incorporarse y buscar sus botas, ya habían desaparecido.

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Muchos usuarios compartieron videos del cantante de regional mexicano caminando descalzo mientras siguió cantante frente al público. Y aunque muchos pensaron que se trataba de una broma o parte del propio espectáculo, más tarde confirmó que realmente sus botas habían desaparecido durante el show.

Cabe destacar que en algunos clips también se puede observar cómo integrantes del equipo de seguridad intentan localizar las botas de Lupillo, no obstante el propio cantante les hizo señas para evitar hacer más grande la situación y que escalara, por lo que prefirió continuar el show.

En tanto, la reacción del público fue encontrada, pues mientras algunos asistentes tomaron con humor el momento, otros criticaron a la persona que presuntamente robó el calzado del cantante.

Lejos de molestarse públicamente o cancelar la presentación, Lupillo decidió convertir el incidente en una anécdota divertida. Horas más tarde compartió en sus historias de Instagram algunos videos grabados por fans donde se observa el momento exacto en el que todavía llevaba puestas unas botas negras antes de quedarse únicamente en calcetines.

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También, Rivera publicó un mensaje en todo de broma sobre lo ocurrido:

“¿Quién creen que salió más cansado… yo o las botas?”, escribió el intérprete, provocando miles de reacciones entre sus fans.