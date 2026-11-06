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Sasha Sokol responde tajante a conductora de Chismorreo que quiso cuestionar su denuncia contra Luis de Llano

Sasha anunció este jueves que comenzará nuevas acciones contra el productor Luis de Llano, pero ahora por la vía penal

Noviembre 05, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los conductores de Chismorreo: Ivonne Chávez, Fabián Lavalle y Esteban Macías

Captura Canal 6 / Instagram

El video que Luis de Llano presentó como la “disculpa pública” que le ordenó la Suprema Corte de Justicia no fue el final del juicio sino el comienzo de una nueva etapa.

Sasha Sokol reveló que esa “disculpa” no fue la que ordenó el juez, pues le faltaban tres elementos esenciales: mencionar con claridad que cometió abuso en su contra; que los padres de Sasha no tuvieron culpa en lo sucedido y que actuó desde una posición de poder.
Puesto que el video de Luis de Llano no satisface los requerimientos de la sentencia, Sasha anunció que comenzará una nueva acción legal pero esta vez por la vía penal (el juicio que ya ganó fue por lo civil).
Esta postura ha generado una discusión pública, y la conductora de televisión Ivonne Chávez dio su opinión en contra de Sasha.

“Yo le pregunto a Sasha: ¿para qué, Sasha? ¿Para qué otra vez un lío mediático, para qué otra vez un enfrentamiento legal?”.

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La respuesta de Sasha a Ivonne Chávez

Según la lógica de la conductora de “Chismorreo (que se transmite por canal 6), la cantante debería conformarse con el video publicado a pesar de que Luis de Llano no cumple en él los tres mandatos judiciales por los que fue sentenciado de abuso y daño moral.
Chávez insistió en su postura pese a que sus compañeros de programa intentaron hacerle ver su error.

“Ya ganó. Yo me pregunto como mujer: ¿de verdad vale la pena la inversión de dinero, de esfuerzo y de escándalo y volver a un problema legal. Ahí se lo dejó a Sasha”.

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Alejandro Flores

Y Sasha contestó. A través de su cuenta de X escribió un par de líneas que desarmó cualquier argumento posible.

"¿Sabes por qué Yvonne? Por personas como tú que siguen sin entender por qué es importante hacerlo”.

Sasha Sokol Chismorreo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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