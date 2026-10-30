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Muere vocalista de ‘Los Yaguaru’: así despiden al integrante del icónico vals de ‘María de todos los Ángeles’

La banda despidió al cantante con un emotivo mensaje en el que resaltaron cuánto lo van a extrañar y su talento.

Octubre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yaguaru-vocalista.jpg

Fernando Castillo Castro, vocalista de ‘Yaguaru’ murió.

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“Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande”.

La agrupación de Ángel Venegas, ‘Los Yaguarú’, dieron a conocer el fallecimiento de su vocalista Fernando Castillo, voz emblemática del éxito ‘Pero tu mirada’.

El día de ayer, 29 de octubre, la agrupación colgó un mensaje en sus redes sociales donde comunicaron que “con el corazón destrozado” se despiden de Castillo.

“Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia ‘Los Yaguaru’ de Ángel Venegas.

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“Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical.
“Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad. A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse.
“Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande. Nos quedamos también con el orgullo de haber coincidido contigo y de que tu historia esté para siempre entretejida con la historia de ‘Los Yaguaru’”, escribió la agrupación.
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¿Quién era Fernando Castillo Castro?

Nació el 5 de julio de 1954 y forjó su carrera de más de tres décadas en la música, desde que el grupo tenía el nombre de ’Súper Grupo Aries’.

A lo largo de su carrera artística entonó temas como ‘Cuéntale’, ‘Pero tu mirada’ y ‘Vida no te vayas’.

Sin embargo, la canción ‘Difícil de conquistar’, también de ‘Los Yaguaru’, permanece latente en la memoria colectiva, pues ‘Albertano’ y ‘María’ bailaron la melodía en la fiesta de XV años del personaje de Mara Escalante.

Descanse en paz.

vocalista Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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