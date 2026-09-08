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Murió Chucho Gallegos, el hombre que transformó el periodismo de espectáculos en México a través de TVyNovelas

El periodista fue el fundador de la revista y creador de los premios TVyNovelas. Descanse en paz.

Septiembre 07, 2026 • 
TVyNovelas, Alejandro Flores
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Chucho Gallegos

TVyNovelas

México le debe a Chucho Gallegos una de las más grandes innovaciones del periodismo de espectáculo del siglo XX: la creación de TVyNovelas.

Este 7 de septiembre de 2026, se confirmó la muerte del periodista Jesús Gallegos Rosales, fundador de la revista TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos en México.

El periodista comenzó su carrera en la década de los 60, sin embargo, muy lejos de la farándula ya que como reportero sus primeros trabajos fueron sobre salud y marginación social. De hecho, suele recordar con cierta melancolía que su primera orden de trabajo fue la cobertura del Congreso de Cancerología en el Centro Médico Siglo XXI y que se convirtió en una lección amarga: tardó 8 horas en redactar una nota que debería haber entregado para la edición matutina pero terminó entregando a la 1:30 de la madrugada, lo que significó un crudo regaño de su jefe de información: “es usted un gran pen....”, le dijo con aquella dureza que se acostumbraba en las redacciones de esa época.
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La historia de Chucho Gallegos y TVyNovelas

La vida profesional de Chucho Gallegos cambió de manera radical cuando se convirtió en director de Tele Guía, la revista que enlistaba los horarios de los programas de televisión y al mismo tiempo publicaba entrevistas, columnas y reportajes de cultura y espectáculos.
Su relación con el dueño, sin embargo, fue áspera y terminó de manera abrupta un día en que Chucho estuvo a punto de arrojarlo por la ventana de su oficina hacia la calle... desde un tercer piso.
El dueño era nada menos que el poderoso empresario Carlos Amador, dueño también de los cines Arcadia y Palacio Chino.

“Carlos se prendía porque los anuncios de sus cines no entraban en la revista... y era lógico, pues era también su revista. Pero un día llegó y y me tiró el Tele Guía en la cara. Nada del otro mundo pero cuando uno es joven se prende”, contó Chucho en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

El periodista se levantó y se dejó llevar por sus impulsos hasta el punto de que empujó a Amador contra los cristales de la oficina.

“Estábamos en un tercer piso por la calle de Sullivan y por poco y se me va... estaría yo purgando ahorita cadena perpetua”, recuerda.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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TVyNovelas

Carlos Amador lo corrió y sin querer, orientó la vida de Chucho hacia su destino: la creación de TVyNovelas.

“Don Alejandro Quintero, ejecutivo de Televisa y presidente del Consejo General de Tele Guía, me dijo: ven para acá. ¿Qué revista quieres hacer?”.

Gallegos tenía la respuesta preparada: “Quiero hacer una revista con el producto más exitoso que tiene Televisa: las telenovelas”
Y así fue: el 2 de junio de 1979 se publicó el primer número de TVNovelas (todavía sin la “y”) con Verónica Castro y Rogelio Guerra (protagonistas de Los ricos también lloran) en la portada.

Así creó Chucho Gallegos los Premios TVyNovelas

Desde entonces las vidas de Chucho Gallegos y TVyNovelas fueron inseparables.
De la mano del periodista, la revista se transformó en ícono del periodismo sobre televisión en México y llegó a vender 1 millón de ejemplares.
Chucho Gallegos, además, convirtió la revista en una marca a través de la creación de los Premios TVyNovelas, que anualmente reunía a los protagonistas del momento en televisión para otorgar un premio que decide el público a través de sus votos.
“A mí el trabajo de los actores siempre me ha parecido maravilloso. Y los premios se me ocurren porque yo veía a los grandes actores de cine y yo quería hacer un premio para su trabajo”.
Los premios TVyNovelas se otorgaron desde 1983 hasta 2020, pero Chucho Gallegos había dejado la dirección de la revista desde el año 2000.
No obstante, su labor dentro de TVyNovelas continuó durante dos décadas más a través de una columna.

En cuanto a su vida personal, Gallegos nació en la colonia Obrera pero cuando su padre regresó de trabajar como brasero en Estados Unidos, se mudaron a la Pantitlán, donde vivió su infancia.
Chucho Gallegos se casó dos veces. De su primer matrimonio tuvo cuatro hijos; y del segundo, uno más.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” el periodista habló del significado de la familia en su vida.

“Definitivamente los hijos te cambian la vida. Cuando nació mi primera hija, yo ganaba 200 pesos, que era un buen sueldo para un muchacho soltero y reventado, pero cuando tiene a un hijo, te cambia la vida porque ya es alguien que depende de ti”.

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TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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