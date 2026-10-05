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Muere a los 8 años cantante infantil japonesa, días después de su última presentación

Hirata Runa soñaba con triunfar en la música.

Octubre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Murió la cantante japonesa Hirata Runa a los 8 años.

Instagram

“Un tercio de la vida de Runa lo pasó siendo idol”.

Murió Hirata Runa, una niña de ocho años que soñaba con abrirse camino en el mundo de la música y que formaba parte de ‘DIANNA Project’, un proyecto de Idols femeninas con sede en Nagoya, Japón.

Fue la propia organización la que dio a conocer la noticia:

“Lamentamos informarles que Hirata Runa, aprendiz en la sede de Nagoya del Proyecto DIANNA, falleció a causa de una miocarditis derivada de la gripe”, escribieron.

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La pequeña artista perdió la vida la madrugada del 25 de septiembre en la madrugada. La miocarditis, inflamación del músculo cardiaco que puede afectar a la capacidad del corazón para bombear sangre, le arrebató la vida.

La pequeña, que el pasado 16 de abril había cumplido 8 años, había participado en una actuación el 20 de septiembre, cinco días antes de su fallecimiento.

Tras aquella jornada, compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes la habían acompañado. “Gracias también por hoy, se los agradezco. Ha sido muy divertido”.

Runa era aprendiz de ‘DIANNA Project’, una iniciativa que reúne a diferentes grupos femeninos y prepara a jóvenes artistas para desarrollar su carrera en el mundo de las idols, una figura muy presente en la industria musical japonesa. Su participación en el proyecto constituía una parte importante de su vida, como recordó su familia en el mensaje publicado tras su muerte.

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“Un tercio de la vida de Runa lo pasó siendo idol”, señalaron sus más cercanos en una despedida difundida en su cuenta de X.

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En ese mismo mensaje agradecieron el cariño de sus compañeros, de los seguidores que la habían apoyado y de todas las personas que habían contribuido a que pudiera cumplir su sueño artístico. También expresaron su deseo de que permaneciera en el recuerdo de quienes la conocieron como una idol para siempre.

Descanse en paz.

Cantante Japón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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