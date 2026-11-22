Boca Juniors es campeón de la Copa Sudamericana.

Es la tercera vez que el equipo argentino levanta el trofeo de este torneo, al que se le considera con un poco de menos prestigio que la Copa Libertadores.

Y en el triunfo de Boca una pieza fundamental fue el mediocampista Leandro Paredes, quien hizo un partido preciso para que su equipo le ganara la final al Atlético Mineiro con marcador de 2 a 0.

Puesto que fue el jugador más destacado, DSports lo buscó en la zona de entrevistas para que diera su opinión de lo que significaba ser campeón, sobre todo después de que hace cuatro meses fue parte de la selección argentina que perdió la final ante España.

¿Cómo fue el desmayo de Leandro Paredes?

Y apenas estaba contestando la primera pregunta cuando sus ojos se quedaron fijos en el horizonte durante un par de segundos.

Su rostro perdió expresividad y frente al reportero que lo entrevistaba, Leandro Paredes cayó al piso como si fuera una tabla.

El reportero apenas atinó a querer detener su caída y luego intentar levantarlo.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports



Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

La transmisión en vivo cambió de imagen mientras, lo mismo que el audio, ya que entró el locutor del estudio que dijo:

“A Leandro se le bajó la presión”.

Por fortuna, pese a lo impactante de la imagen, Leando Paredes fue reportada como recuperado y a salvo.

