La final de Miss Universo es este martes y la mexicana María Vargas está lista para competir a pesar de los imprevistos.

“Cuando algo te sale mal, es porque Dios tiene mejores planes para ti... y este vestido es la prueba”, dijo este fin de semana durante una de las pasarelas previas.

María Vargas se refirió así a un accidente que tuvo con el vestuario que originalmente portaría; y que finalmente terminó desfilando con un espectacular vestido morado.

María Vargas compite por Miss Universo en medio de una fuerte polémica entre la organización y Lupita Jones. Es un pleito que dejó en medio a Fátima Bosch, actual Miss Universo, Andrea Meza ganadora en 2020, y Ximena Navarrete, que se coronó en 2010.

Después de que Jones declaró en redes sociales que Miss Universo debería estar en manos de empresarios de verdad y no de criminales, la organización dejó de seguir en redes sociales a las tres reinas de belleza mexicanas.

“La historia no se puede borrar”, respondió Lupita.

En medio de este escándalo, María Vargas lucha por obtener el primer bireinado para México, es decir ganar la corona justo un año después de Fátima Bosch.

Un accidente le cambió la vida a María Vargas

María Vargas es una fervorosa devota de la Virgen de Guadalupe. Si fe se cimentó a través de la experiencia que tuvo después de un terrible accidente.

Desd entonces su vida cambió y emocionalmente descubrió una nueva manera de darle sentido a su trabajo: se convirtió en conferencista para compartir el testimonio de su transformación.

Comenzó a hacerse llamar “Miss Trouble”, la Reina de los Problemas y publicó un libro que resume esta etapa de su vida.

En su sinopsis oficial, se describe: “La historia de vida de María Vargas no es solo la suma de eventos aleatorios que han ido moldeando su camino: es algo más que eso. Ciertamente, un accidente producto del más puro azar marcó un antes y un después en su vida, pero este no la definió como persona. Los prejuicios, los comentarios desvalorizantes y la incomprensión que muchas veces encontró a su paso no limitaron jamás su andar”.

La tesis tanto de las conferencias como del libro es que cada persona es capaz de transformar su entorno a partir de su propia voluntad de cambio.

“La voz de María resuena con la vehemencia, la estridencia del profeta: no existen los límites para aquellos que se atreven a ser ellos mismos hasta sus últimas consecuencias”.

Esta vehemencia la ha mostrado durante la actual concentración del certamen, en donde María Vargas ha hablado de los prejuicios y el hate generado en redes sociales.

“Yo no quiero generar controversia, no quiero generar hate hacia las demás niñas. No quiero generar peleas”.

María reveló que el estrés al interior del concurso suele generar tensiones entre las concursantes.