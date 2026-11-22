Paolita Suárez fue la primera habitante de La Mansión VIP a la que se le aplicó el nuevo reglamento de las fiestas.

Aunque HotSpanish, el creador de este reality show, había señalado que quería “degenere y fiesta” también advirtió que había ciertos límites.

Y el más importante de ellos era la seguridad de los habitantes en situaciones de evidente riesgo. De modo que en las fiestas impuso la norma de que en caso de que alguno de los habitantes hiciera desfiguros o tomara demasiado alcohol, se le pondría “bajo resguardo”.

“No vamos a dejar que anden por ahí vomitando”, argumentó HotSpanish.

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¿Qué le pasó a Paola Suárez en la segunda fiesta de La Mansión VIP?

Paolita Suárez, ciertamente, tuvo comportamientos excesivos durante la segunda fiesta de La Mansión VIP, igual que los tuvo en la primera.

Y ante sus constantes actitudes de “mala copa” tuvieron que ingresar los ninjas, personajes de La Mansión VIP que ayudan a la producción cuando es necesario entrar al reality show en alguna dinámica con los habitantes.

Todavía Paolita Suárez intentó negarse a obedecer a los ninjas pues dijo que la estaba pasando muy bien pero al final, los ninjas cumplieron con su trabajo... tres veces porque cada vez que intentaban que Paola se quedara en su cuarto, ella insistía en que no estaba “tan borracha” y volvía a la fiesta.

En la primera fiesta, hace una semana, Paolita bebió demasiado alcohol, lanzó improperios y presumió que gana un millón de pesos al mes en YouTube.

Terminó rodando por el piso sin razón alguna hasta que Cukis la levantó y se la llevó a su cuarto.