“El martes tenía una migraña horrible”, narra Andrea Meza.

La mexicana que fue Miss Universo en 2020 y que actualmente está en medio de una polémica guerra de declaraciones entre Lupita Jones y la organización Miss Universo, tuvo una semana complicada en cuestión de salud.

“Sí me llevé un susto , llevo semanas sintiéndome mal”, contó Meza, quien actualmente trabaja como conductora en Telemundo.

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¿Qué le pasó a Andrea Meza?

“Ya me había quejado anteriormente en la enfermería de Telemundo, cuando me dio la migraña, decidieron que lo mejor era llamar a los servicios de emergencia para revisarme”.

“Me mandaron hacer estudios neurológicos para checar que todos esté bien”, dijo Meza.

Precisamente la empresa televisiva fue la que apoyó acon su problema de salud.aún no tiene un diagnóstico que explique la razón por la que padece estos dolores de cabeza tan intensos.De modo que el susto ya pasó pero ahora Andrea Meza está en espera de los resultados de los estudios para saber la raíz de sus padecimientos.