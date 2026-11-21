“El martes tenía una migraña horrible”, narra Andrea Meza.
La mexicana que fue Miss Universo en 2020 y que actualmente está en medio de una polémica guerra de declaraciones entre Lupita Jones y la organización Miss Universo, tuvo una semana complicada en cuestión de salud.
“Sí me llevé un susto , llevo semanas sintiéndome mal”, contó Meza, quien actualmente trabaja como conductora en Telemundo.
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¿Qué le pasó a Andrea Meza?Precisamente la empresa televisiva fue la que apoyó a
“Ya me había quejado anteriormente en la enfermería de Telemundo, cuando me dio la migraña, decidieron que lo mejor era llamar a los servicios de emergencia para revisarme”.
“Me mandaron hacer estudios neurológicos para checar que todos esté bien”, dijo Meza.