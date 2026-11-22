Moisés Peñaloza estuvo de invitado en el podcast de Mariana Ochoa.

Ambos estuvieron en la edición 4 de La casa de los Famosos, que ganó Mariana y en la que Moisés salió con una imagen deteriorada por la competitividad que mostró dentro del reality.

Ahora, a dos meses de que terminó, Moisés se siente con la libertad de defenderse de algunos de esos señalamientos.

¿Le hicieron trampa a Moisés Peñaloza?

Por ejemplo, recuerda que fue muy sospechosa la manera en que le quisieron hacer supuestamente trampa para que perdiera en el reto de las cadenas.

“Hay cosas que no quiero hablar pero Ese Pérez dijo que a mí me dijeron cuál era la llave que abría el candado. Y eso no pudo ser cierto porque los chavos que entraban a ponernos las cadenas ni siquiera podían hablar”.

Peñaloza asegura que la habilidad que mostró en ese concurso para ganar fue porque de niño trabajaba con un “herrero”.

Explicó que a partir de ese día los hombres de La Casa comenzaron a tener ciertas actitudes que buscaban perjudicarlo.

“No quise decir nada pero chale... qué feo estar en un lugar donde si eres bueno en lugar de que digan: ‘vamos a ganarle'; digan ‘si es bueno apartémoslo’”.

Desde su punto de vista, esa actitud se hizo evidente en aquella conversación entre Yahir, Ernresto Laguardia y Masad Altamimi en la que todos coincidieron en que Moisés Peñaloza no les caía bien.

“Yo lo sentí en una reunión de chavos, que estaban Yahir, Masad y Fede y que empezaron a decir ‘Moisés dijo esto y lo otro’. Todo lo que yo decía lo usaban en mi contra”.

Peñaloza, que entró como un favorito, salió de La Casa de los Famosos en la semana 4.

