La acusación de que son muebles dentro de La Mansión VIP fue muy dolorosa para Bellakath y Karely Ruiz.

“No sé qué quieren que hagamos, ayer fuimos las últimas en dormirnos; estuvimos en toda la fiesta”, le dijo Bellakath a Karely en una conversación posterior.

HotSpanish ya lo había advertido a través de un video en el que se mostró, como pocas veces, enojado y regañando al público.

“Esto no es La Casa de los Famosos”, dijo en un momento en el que no encontró una mejor de explicar la crisis por la que atraviesa esta segunda temporada de su reality show.

“Esto es La Mansión VIP, aquí hay diversión, hay desmadre, hay degenere, aquí los dejamos jugar”.

El creador de contenido se refirió así a la reacción que ha generado esta segunda temporada en el público, el cual ha viralizado reacciones de censura y funa en contra de algunos de los participantes.

Ese mismo día, un robot entró a La Mansión VIP para decirle sus verdades a los habitantes. Y a Karely y Bellakath les dijo “muebles”

¿Por qué no se salen de la Mansión VIP?

La reacción de ambas fue de enojo.

Bellakath fue contundente: “Yo soy cantante ¿qué quieren que haga, que enseñe las...? No lo voy a hacer, no voy a arruinar mi carrera?”

El robot les dijo que Karely Ruiz y Bellakath son muebles y están muy enojadas; incluso piensan en salir, pero la multa es de 2 millones. En realidad no creo que sean muebles. Bellakath siempre da ideas y nadie quiere ÁNIMOS .#LamansionVIP2 #lamansiónvip #KarelyRuiz #bellakath pic.twitter.com/l1tDLXaxqY — racso.blue (@racsoblue) November 20, 2026

Karely Ruiz también siente que es injusto que las califiquen de “muebles” ya que ambas han generado el llamado “contenido de conversación”, es decir, que se unen para producir charlas en formato de podcast.

“Por eso yo no quería entrar, la neta; la gente sabe yo soy así”.

Ambas estuvieron de acuerdo en que su hartazgo es de tal nivel que quieren salirse de La Mansión.... pero no lo hacen por la multa que tendrían que pagar.

—¿De cuánto es la multa?, pregunta Karely

—De dos millones, responde Bellakath en voz baja y con un ademán.

