María Vargas publicó un libro para narrar la manera en que su vida cambió de manera radical cuando tuvo un grave accidente.

El título es “Miss Trouble” y se trata de una larga reflexión sobre la capacidad de los seres humanos para convertir los supuestas defectos en virtudes que impulsan nuestros sueños.

María Vargas es Miss México y representa a nuestro país en el certamen Miss Universo, cuya final se realizará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

Su intención es repetir la corona que ganó Fátima Bosch el año pasado, lo cual representa su sueño más anhelado desde los 9 años, edad en la que, curiosamente, sufrió también aquel accidente en el que caso pierde la mano derecha.

“Yo no voy por la vida comentando a la gente que soy discapacitada o que necesito que tengan atenciones especiales; pero sí es un proceso en mi vida, y me ha costado trascenderlo”, contó la modelo, activista y conferencista mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Vadhir Derbez rompe el silencio: “no soy un agr3sor s3xu4l serial”; REPROCHA ACUSACIONES “sin responsabilidad”

¿De qué manera enfrenta su enfermedad María Vargas?

Vargas compartió este aspecto de su vida en el podcast Red de Impacto, donde también reveló que las secuelas de aquel accidente en su mano derecho no es el único condicionante en su vida.

“Yo soy diagnosticada con déficit de atención con hiperactividad y agresividad entonces ante los estímulos regularmente respondo de manera inmediata e incluso agresiva en su momento”

En efecto, este trastorno del desarrollo neurológico contempla tres diferentes tipos de diagnósticos y uno de ellos es en el que predomina la “impulsividad” por encima de la “falta de atención”.

De acuerdo con el Manual MSD en su versión para profesionales el padecimiento de la Miss Universo México aún se investiga para conocer sus causas. Pero hasta ahora se tiene claro que una de las razones es que las personas tuvieron una experiencia traumática como la que vivió María.

“El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) también se asocia con experiencias infantiles adversas. Menos del 5% de los niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) tiene evidencias de daño neurológico”.

María Vargas, de hecho, entró al mundo del modelaje como una manera de superar las limitantes que suponía su diagnóstico.