El caso de Vadhir N tiene dos interpretaciones legales opuestas.

Mientras que el equipo de abogados del hijo de Eugenio Derbez asegura que el amparo que le otorgaron anuló la acusación (“amparo de fondo” le llaman), la Fiscalía de la Ciudad de México asegura que ese amparo dejó sin efecto solamente la orden aprehensión pero dejó abierta la posibilidad de seguir con la investigación.

“Soy inocente”, dijo Vadhir N esta tarde en el programa “De primera mano”, en el que reiteró que no es esconde.

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¿Qué dijo la Fiscalía de la CDMX sobre el caso de Vadhir?

No obstante, también al mediodía de este 20 de noviembre, Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la CDMX, dio una entrevista en W Radio en la que precisó la situación legal del actor y cantante.

“La investigación se encuentra en investigación inicial por el delito de violación. El 24 de abril de 2026 el juez de control libró orden de aprehensión y los abogados del imputado tramitaron el amparo, pero ese amparo no acreditó ni desvirtuó que el hecho hubiera existido”.

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El estatus legal del caso contra Vadhir "N": aunque un amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión librada el 24 de abril de 2026, la investigación por violación sigue abierta y conserva la facultad… pic.twitter.com/fjEPqQiQqG — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 20, 2026

Por tal razón, la Fiscalía ha realizado hasta 10 intentos por localizar a Vadhir N, ya que el caso tiene que ser procesado “mediante cita": el actor tiene que ser notificado y presentarse para la audiencia.

