Carlos Rivera ya está en casa y lo primero que recibió fue un regalo de sus dos hijos.

El cantante se sometió a una cirugía para retirar pólipos en la garganta que no le permitían alcanzar las notas altas de sus canciones.

Ahora debe guardar reposo absoluto pero eso no fue obstáculo para celebrara la noticia de que está nominado al Grammy americano en la categoría de regional mexicano por su disco “Vida México.

Conmovido por ambas cosas (la certeza de que recuperará su voz y la nominación al Grammy), Rivera compartió un vídeo en el que aparecen fotos y recuerdos de su infancia, adolescencia y hasta el momento en que fue elegido para participar en La Academia, el reality show que le cambió la vida y se convirtió en el inicio de su carrera.

“En estos días, con todo lo vivido, es imposible no mirar hacia atrás aunque sea solo para contemplar el camino recorrido, el que me trajo hasta aquí”, escribió junto con el vidrio en su perfil de Instagam.

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El mensaje de Carlos Rivera a sus fans

Los fragmentos sobre su infancia son videos caseros en los que Carlos Rivera niño aparece cantando, lo que muestra que su pasión por la música comprueban la frase “infancia es destino”.

“Y lo mejor de todo, saberme tan querido como lo he sentido en estos días por tanta gente que me ha demostrado su preocupación y su cariño”.

Emocionado por el recuerdo de todos esos momentos en los que de niño soñaba con que algún día estaría nominado al Grammy (lo cual es ahora una realidad), Carlos termina su publicación con un mensaje a sus fans: