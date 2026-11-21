Natalia Alcocer decidió responder a Romina Marcos, la hija de Niurka, a través de una historia en Instagram en la que negó ser una falsa feminista.

Natalia tuvo severos conatos de pelea con Niurka dentro del reality show. Ellas entraron como amigos de varios años, e incluso estuvieron juntas en otro reality show en el que desarrollaron una “amistad” por la afinidad de opiniones y actitudes.

Pero en La Granja VIP esa amistad se convirtió en reclamos constantes y peleas que explotaron en la semana cuatro, cuando Natalia le dijo a Niurka “vulgar”.

La respuesta de la vedette fue iracunda: “Necesitas de mi escenario para existir, estúpida, qué pereza, pend...”

Desde entonces su relación dentro de La Granja osciló entre el escándalo y los reclamos, hasta que finalmente Natalia decidió salir del reality show de manera abrupta.

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¿Qué se dijeron Natalia Alcocer y Romina Marcos?

Alcocer está convencida de que Niurka la maltrató mientras que Romina asegura que su madre fue traicionada.

En una entrevista televisiva de este viernes, la hija de Niurka argumentó:

“Yo he dicho que es una mujer hipócrita y falsa feminista porque después de todo lo que le ha pasado en la vida, apoya a hombres abusadores”.

Natalia respondió entonces con una historia en la que hizo referencia a la educación Niurka le dio como madre; lo que provocó que Romina explotara.

“Esa mujer convierte todo en un show”, explicó Romina minutos después del encontronazo, cuando estuvo en el programa De Primera Mano.

Ahí, la hija de Niurka contó lo que sucedió con Natalia Alcocer:

“Yo soy una leona como mi mamá. Me defiendo y la defiendo a ella. Se atrevió a decirme que la educación de mi mamá... y yo: '¿quieres pelea?’ Se me prendió la mecha”.

Romina también está convencida de que Natalia traicionó a su mamá dentro del reality y echó a perder una amistad que existía en la realidad.

“Se puso a hablar mal de mi mamá con todo el mundo. Puso una historia en Instagram y yo no me iba a dejar”.

La historia a la que se refiere Romina es un texto en el que Natalia niega los señalamientos:

“Natalia Alcocer la mujer que cuido, alimento, toleró mier... de tu mamá y NUNCA la traicionó”.

La respuesta de Romina Marcos

Natalia Se refirió a Romina como una mujer con “una niña interior herida” y aseguró que se equivoca al tacharla de hipócrita.

“Creo que tienes una definición de las palabras traición, falsa feminista, amistad y muchas más muy altera, no te puedo culpar por que entiendo debe ser difícil ser educada por alguien que vive a la defensiva. Te deseo paz, amor y lo más bonito en este mundo”.

Romina le respondió en su propio Instagram:

“La Natalia no soportó, le caló todo lo que dije. Una tiene un límite y yo le puse un límite con un mensaje privado y le dije: de la educación que me dio mi madre no vuelves a hablar”.

Respondió también a la insinuación de que arrastra problemas emocionales de su infancia: