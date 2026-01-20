Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir

Una exestrella infantil conocida por su participación en programas infantiles de ‘Nickelodeon’ como ‘All That’, perdió la vida a los 33 años, luego de ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

Reportes policiales indican que los hechos ocurrieron el 16 de enero cerca de las 06:50 horas, cuando Kianna Underwood, cruzaba una calle el barrio de Brownsville y fue impactada por una camioneta que la arrastró una cuadra antes de huir.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento entre la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue.

TE RECOMENDAMOS: Hallan sin vida y en macabras condiciones a exestrella infantil a los 25 años; estaba “envuelto en plástico”

Las primeras investigaciones indican que Kianna pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, sin embargo, las autoridades continuan revisando las cámaras de seguridad y buscando testigos.

Además, los agentes han pedido la colaboración de los ciudadanos para que compartan cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos y para dar con el culpable.

¿Quién era Kianna Underwood?

Desde muy pequeña comenzó su carrera artística, sumándose a proyectos de cine, teatro y televisión. Formó parte de la última temporada de ‘All That’ en 2005 y destacó como actriz de doblaje en ‘Little Bill’.

LEE TAMBIÉN: Muere bebé recién nacido de exintegrante de Exatlón; DEVASTADA lo despide: “Te amo más allá de la vida”

También formó parte del filme ‘The 24 Hour Woman’ y prestó su voz a un personaje en la película animada ‘Santa Baby!’. En el teatro actuó en la producción ‘Hairspray’.

Cabe resaltar que Kianna tenía varios años alejada de la actuación.

