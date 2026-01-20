Suscríbete
Viral

Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir

La actriz ya se había retirado de los escenarios y tenía 33 años.

Enero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Actriz-atropellada.jpg

La actriz que debutó desde niña en la televisión perdió la vida de forma trágica.

YouTube

Una exestrella infantil conocida por su participación en programas infantiles de ‘Nickelodeon’ como ‘All That’, perdió la vida a los 33 años, luego de ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

Reportes policiales indican que los hechos ocurrieron el 16 de enero cerca de las 06:50 horas, cuando Kianna Underwood, cruzaba una calle el barrio de Brownsville y fue impactada por una camioneta que la arrastró una cuadra antes de huir.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento entre la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue.

TE RECOMENDAMOS: Hallan sin vida y en macabras condiciones a exestrella infantil a los 25 años; estaba “envuelto en plástico”

Las primeras investigaciones indican que Kianna pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, sin embargo, las autoridades continuan revisando las cámaras de seguridad y buscando testigos.

Además, los agentes han pedido la colaboración de los ciudadanos para que compartan cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos y para dar con el culpable.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Quién era Kianna Underwood?

Desde muy pequeña comenzó su carrera artística, sumándose a proyectos de cine, teatro y televisión. Formó parte de la última temporada de ‘All That’ en 2005 y destacó como actriz de doblaje en ‘Little Bill’.

LEE TAMBIÉN: Muere bebé recién nacido de exintegrante de Exatlón; DEVASTADA lo despide: “Te amo más allá de la vida”

También formó parte del filme ‘The 24 Hour Woman’ y prestó su voz a un personaje en la película animada ‘Santa Baby!’. En el teatro actuó en la producción ‘Hairspray’.

Cabe resaltar que Kianna tenía varios años alejada de la actuación.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Influencer-miomas.jpg
Viral
Influencer es operada de MIOMAS y muere al salir del quirófano tras complicaciones
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Andrea-Plewig.jpg
Viral
Famosa conductora que había superado el cáncer, pierde un ojo en TRÁGICO accidente con pirotecnia
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Influencer-asesinada.jpg
Viral
Modelo es hallada sin vida con huellas de ESTRANGULAMIENTO; asesino confiesa que lo hizo por dinero
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Conductor-se-desmaya.jpg
Viral
Conductor de noticieros en Televisa se DESMAYA en vivo, sufre terrible golpe y lo trasladan a urgencias
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brooklyn-Beckham.jpg
Famosos
Hijo de Victoria y David Beckham arremete y los acusa de ser MANIPULADORES y falsos
A través de redes sociales dio a conocer las verdaderas razones de su distanciamiento con su familia.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
telenovelas-2026.jpg
Telenovelas
7 telenovelas que ya queremos ver: Estos son los próximos estrenos de Televisa para 2026
De Doménica Montero a los Hermanos Coraje... ¿Cuál quieres ver?
Enero 19, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lucky-ladies (1).jpg
Famosos
¿Qué fue de las integrantes de ‘Lucky Ladies’ a 12 años de crear polémica en la televisión?
Las participantes del programa han cambiado radicalmente desde su participación en el programa.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lorena-rojas-hija-mayra.jpg
Famosos
Hija de Lorena Rojas sorprende al revelar cómo sería su vida si su mamá estuviera a su lado
Luciana expresó cómo cree que sería su presente junto a su mamá.
Enero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez