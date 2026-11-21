La historia del Rolex que Irma Serrano le regaló a Poncho de Nigris guarda un secreto. O mejor dicho “guardaba” porque ahora ha sido revelado.

Poncho de Nigris e Irma Serrano la Tigresa tuvieron una relación pública que se presentó ante los medios como una especie de “noviazgo”.

Entre 2003 y 2004 aparecieron juntos en eventos sociales y de farándula donde se permitían abrazos y besos. Pero al separarse, Poncho siempre sostuvo que fue un noviazgo falso, pactado para hacer publicidad y beneficiarse ambos.

Yolanda Garza, amiga cercana de Irma durante la última etapa de su vida, revela ahora la verdad de esa relación pero también revela el secreto detrás del Rolex que le regaló a Poncho.

“Cuando se iba a casar Pato Zambrano (anterior pareja de La Tigresa), Irma necesitaba darle picones a Pato y se puso de acuerdo con Poncho. Fue pura estrategia y yo lo sabía pero tenía que quedarme callado porque si no, iba a tener serios problemas con mi amiga”, contó Yolanda en el podcast de Melo Montoya.

Reveló que el reloj que le regaló a Poncho fue precisamente en agradecimiento por esa estrategia.

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¿El Rolex de Poncho de Nigris sí perteneció al presidente Echeverría?

Lo que Poncho nunca supo es que ese reloj no es lo que La Tigresa le dijo.

La versión difundida hasta ahora es que ese reloj era el llamado “Rolex del presidente”, es decir, un Rolex grabado con el nombre del presidente de México que lo había usado. En este caso, el nombre grabado era el de Luis Echeverría.

Poncho de Nigris siempre ha creído que, en efecto, ese Rolex le perteneció al presidente Eceverría, quien supuestamente se lo habría reglado a La Tigresa.

De hecho, Poncho tuvo un remordimiento moral por haberlo aceptado y se lo devolvió públicamente.

Ahora Yolanda cuenta una nueva versión.

“Lo que Poncho no sabe es que (Irma y yo) íbamos al Monte de Piedad y comprábamos los relojes más viejos y finos de la época ¡y ella les grababa el nombre de los presidentes”.

Todo fue estrategia..? 👀 pic.twitter.com/x1itRYOaM7 — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) November 19, 2026

Es decir que, a diferencia de lo que cree Poncho, ese Rolex nuna estuvo en la muñeca del presidente Echeverría.

Irma Serrano, de acuerdo con Yolanda Garza, repitió el engaño unas cinco veces, incluyendo el reloj que le dio a Pato Zambrano.