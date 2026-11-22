El problema de Julián Gil y Marjorie de Souza por la guardia de su hijo Matías no se detiene.

Por el contrario, se hace cada vez más compleja por los señalamientos públicos entre ambos actores.

Ahora Julián tomó la decisión incluso de escribir un comentario en una publicación de una revista en Instagram, en la cual Majorie de Souza habla de lo complicado que ha sido criar a Matías como mamá autónoma.

Incluso en medio de lágrimas y sollozos, Marjorie cuenta que algunas veces el niño le pide que se quede con ella todo el día... Pero no puede porque tiene trabajo.

TE RECOMENDAMOS: Vadhir Derbez rompe el silencio: “no soy un agr3sor s3xu4l serial”; REPROCHA ACUSACIONES “sin responsabilidad”

La actriz es una de las protagonistas de “Infinito amor”, telenovela de Salvador Mejía en la que interpreta a la villana, Amanda Soriano.

¿Qué mensaje mandó Julián Gil a Marjorie de Souza?

Julián Gil escribió en la publicación una especie de recado indirecto para Majorie. Aunque es evidente que se dirige a ella, Gil lo hace a través de su hijo:

Mati, dile a mami que papá puede pasar tiempo contigo... Te puedo buscar al colegio, te puedo llevar al fútbol y conocerte. Y así mamá tiene más tiempo para ella

El comentario de Julián Gil generó más de mil respuestas de todo tipo, desde quienes lo apoyan hasta lo que lo critican por considerar que ha sido un padre ausente.

Los mensajes de Julián Gil Instagram People

Julián Gil solo convivió con Matías en 10 ocasiones (según su versión) entre 2018 y 2019. Su relación con Marjorie se rompió totalmente en esa época y desde entonces no tiene contacto con su hijo.

Marjorie de Souza y Julián Gil han tenido, en días recientes varios encontronazos al acusarse mutuamente (siempre a través de redes sociales o programas de televisión) de que la crianza de Matías suceda sin la presencia del padre.