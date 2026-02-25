Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó

La que debería ser una carrera brillante en la música se apagó en una carretera de Colombia. Y es que una de las exparticipantes del reality de canto ‘La Voz Kids’ perdió la vida tras ser brutalmente atropellada.

Se trata de Valeria Vargas, quien apenas contaba con 19 años y murió en un terrible accidente vial.

Reportes oficiales indican que la joven cantante y su compañero de trabajo, William Andrés Paipa, de 40 años, habían bajado de un camión para cruzar la avenida y mover algunos artículos para así concluir su jornada laboral. Sin embargo, en ese momento, ambos fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicol(e) Valeria Vargas Gómez”, confirmó la Policía de Carreteras del Quindío.

Trascendió que Valeria trabajaba como promotora de una marca de licor para costear sus estudios de Administración de Negocios en la Universidad de Quindío, en donde también formaba parte del coro.

Valeria y su compañero fallecieron en el lugar por el impacto y se están investigando las cámaras de seguridad para encontrar al responsable.

¿Quién era Valeria Vargas?

La joven participó en ‘La Voz Kids Colombia’ en 2019, cuando apenas tenía 12 años. Los jueces de la emisión en aquel momento eran Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra.

Su talento vocal la convirtió en una de las jóvenes promesas del programa, sin embargo, no llegó a la final.