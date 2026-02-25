Suscríbete
Viral

Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó

La joven cantante cruzaba una carretera junto a un compañero de trabajo cuando perdió la vida.

Febrero 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La-Voz-Kids (1).jpg

Una joven de 19 años, exparticipante de ‘La Voz Kids’ fue brutalmente atropellada.

Instagram

La que debería ser una carrera brillante en la música se apagó en una carretera de Colombia. Y es que una de las exparticipantes del reality de canto ‘La Voz Kids’ perdió la vida tras ser brutalmente atropellada.

Se trata de Valeria Vargas, quien apenas contaba con 19 años y murió en un terrible accidente vial.

Reportes oficiales indican que la joven cantante y su compañero de trabajo, William Andrés Paipa, de 40 años, habían bajado de un camión para cruzar la avenida y mover algunos artículos para así concluir su jornada laboral. Sin embargo, en ese momento, ambos fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

TE RECOMENDAMOS: Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicol(e) Valeria Vargas Gómez”, confirmó la Policía de Carreteras del Quindío.

Trascendió que Valeria trabajaba como promotora de una marca de licor para costear sus estudios de Administración de Negocios en la Universidad de Quindío, en donde también formaba parte del coro.

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Valeria y su compañero fallecieron en el lugar por el impacto y se están investigando las cámaras de seguridad para encontrar al responsable.

¿Quién era Valeria Vargas?

La joven participó en ‘La Voz Kids Colombia’ en 2019, cuando apenas tenía 12 años. Los jueces de la emisión en aquel momento eran Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra.

Su talento vocal la convirtió en una de las jóvenes promesas del programa, sin embargo, no llegó a la final.

la voz kids
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pareja-discute-bebé.jpg
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Flynn.jpg
Viral
Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de ASESINAR a su esposa y fingir un robo: “¡Tiene dos disparos!”
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
caso vaquita.jpg
Viral
José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
maussan-trump.png
Viral
Donald Trump liberará archivos sobre OVNIs y Jaime Maussan celebra: “No estamos solos, es oficial”
Febrero 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Una canción desató un nuevo enfrentamiento.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
wendolee-hector-.png
Famosos
Wendolee Ayala confirma la causa de la muerte de Héctor Zamorano, su compañero en ‘La Academia’
¿De qué murió el primer expulsado del reality de canto?
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Dulce-Romina.-Mircoli.jpg
Videos
Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver
Romina Mircoli quiere que su tía le regrese los restos de su madre.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Concierto de Carlos Rivera en Monterrey
Famosos
Carlos Rivera promete historia en la Monumental Vicente Segura de Pachuca este 28 de febrero
La elección de la Monumental Vicente Segura como escenario es significativa: su relevancia cultural y social en Pachuca ha crecido con el paso de los años, consolidándose como un hito para recibir artistas nacionales e internacionales.
Febrero 24, 2026
 · 
Nayib Canaán