El pleito de Nodal con su padre comenzó un nuevo capítulo.

Esta semana se supo que el cantante comenzó un trámite de queja ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual al saber que su papá, Jesús Jaime intentó hacer un nuevo registro del nombre Nodal.

En MARCia, sin embargo, no es uno sino tres los documentos que están en trámite para registras la marca Nodal para comercializar diferentes cosas.

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Los trámites del papá de Nodal ante el IMPI

Desde febrero de 2025, por ejemplo, Jesús Jaime González Terrazas solicitó el registro de “Nodal” para comercializar “bebidas alcohólicas, excepto cervezas”.

El trámite está vigente pero sin fecha de conclusión en MARCia, el archivo digital del IMPI.

Ahí mismo se pueden encontrar algunos otros trámites realizados por el papá de Nodal pero cuyo estatus es de “abandonado”. Así sucede con un intento de registro de la marca Nodal de 2023 en la que Jesús Jaime quería comercializar “archivos de música descargables, casetes de música, música digital”, entre otros.

En mayo de 2026, el papá de Nodal realizó otro trámite para registrar el nombre del cantante, esta vez para comercializar la marca en “servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, mismos que consisten en proveer de actuaciones de carácter musical en vivo”.

El tercer registro en trámite está fechado en octubre de 2026 y se refiere a la comercialización de papel, cartón, productos de imprenta, materiales de encuadernación, fotografías y otras cosas similares.

Estos tres registros se encuentran todavía sin fecha de conclusión, lo que significa que no ha sido aprobados por el IMPI.