Famosos

Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”

Actualmente, madre e hija están enfrentadas a causa del noviazgo de Alicia con Cibad Hernández

Diciembre 06, 2025 • 
Alejandro Flores
alicia villarreal melenie carmona.jpg

Hace un año en “Juego de Voces”

Youtube

Al final se fundieron en un emotivo abrazo. Por primera vez, Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona compartían el escenario para cantar.

Sucedió hace un año, cuando compitieron en el programa de concurso de canto “Juego de voces” y cuando el conflicto que ahora viven madre e hija estaba muy lejano.
En “Juego de Voces”, conducido por Angélica Vale, Alicia y Melenie pertenecían a equipos contrarios: la primera era parte de Los Consagrados; la segunda era de Los Herederos.
A lo largo del programa, sin embargo, nunca cantaron juntas, siempre lo hacían en diferentes momentos o a dueto con otros de los concursantes.
Para la gran final, Angélica Vale anunció que se complacería al público con una petición que se había hecho mucho en redes sociales: que herederos y consagrados hicieran un dueto.

En ese mismo programa, participaron Eduardo y Lalo Capetillo, y Erik y Mía Rubín. En el caso de los Capetillo, el ganador fue el heredero, Lalo, quien superó a su padre por el doble de votos.
Pero en el concurso entre Erik y Mía, el ganador fue Erik, aunque fue una votación mucho más apretada.

juego de voces erik y mia rubin.png

Erik Rubín venció a su hija Mía

Youtube

¿Quién ganó el Juego de Voces entre Melenie y Alicia Villarreal?

Cuando tocó el turno de Alicia y Melenie, interpretaron “Ay papacito”, un clásico de mucho ritmo de la época de Alicia en el Grupo Límite.
Al momento de la votación, el público se decidió por Alicia Villarreal, quien se emocionó y ejecutó unos pasos de baile con su estilo característico: los pies plantados y la moviendo la cintura con energía.

aliciavillarrealmeleniecarmona.png

Alicia Villarreal y Melenie Carmona al final de “Juego de voces”

Youtube

Melenie reconoció el triunfo de su mamá y hasta se unió al festejo con sus propios pasos de baile. Después sucedió el abrazo.

A un año de aquel emotivo momento de conexión y amor, madre e hija se encuentran distanciadas: Melenie considera que su madre hace mal en hablar y mostrar públicamente y en redes sociales su noviazgo con Cibad Hernández.
La brecha se hizo aún más honda porque en el proceso de divorcio entre Villarreal y Cruz Martínez, Melenie ha mostrado mucha mayor empatía por Cruz que por su madre.

melenie carmona villarreal Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
