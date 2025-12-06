Arturo Carmona le pone un alto a Pati Chapoy tras regañar a Melenie: “Se está equivocando, señora”

Luego de que Melenie Carmona publicó un video para confirmar su descontento con la forma en la que su madre, Alicia Villarreal ha compartido su romance con Cibad Hernández, al calificarla como “imprudente”, se desataron varias reacciones.

Mientras madre e hija están distanciadas, Pati Chapoy ocupó su espacio de Ventaneando para recordarle a Melenie que ha sido Alicia quien la mantiene.

“Tu mamá ya no tiene obligación de mantenerte, Melenie. Hasta el día de hoy, ¿cuál es tu oficio, a qué te dedicas, dónde trabajas, dónde consigues el dinero para mantenerte? Y también tus hermanos, ya están en edad de trabajar. ¿Quién les está manteniendo los estudios en Estados Unidos? ¡Tu mamá!”.

“Ahora la lastimas. ¿Qué le va a pasar a tus hijos y tu pareja? Así te vas a comportar también con la suegra, por ejemplo, ¡qué triste!”.

“No entiendo a Melenie: por un lado dice que la apoya pero por el otro, lo único que hizo, por la forma en que se dirige a ella... lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo... pero a ti, Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá”, dijo Pati Chapoy.

Pati criticó la actitud de Melanie en Internet Youtube Azteca

Arturo Carmona respalda a Melenie

En un comunicado en sus redes sociales, Arturo Carmona salió a defender a su hija por los ataques que ha enfrentado. “La verdad de las cosas, lo ignoran por completo. Ella se manifestó este hartazgo de señalamientos públicos. ¡Ya basta!”.

Además, Arturo Carmona publicó un video para enviarle un mensaje a Pati Chapoy: “Le mando un saludo, la respeto mucho y no entiendo su falta de respeto hacia mi persona y mi hija”.

“Que sea titular de un programa de espectáculos no le da derecho de hablar a la ligera y sin conocimiento de causa. Con todo respeto se está equivocando señora, y perdón, pero no es quien para faltarle al respeto a mi hija y un servidor”.

“El hecho de que tenga entrevistas pagadas o entrevistas pactadas con otra persona no significa que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera. Entonces le voy a agradecer mucho que se abstenga de referirse a mí y hacia mi hija de esta manera. Gracias”.

