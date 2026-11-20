“Definitivamente, esta temporada está llena de motivos para celebrar y consentir a quienes más amamos”.

Martha Higareda compartió llena de emoción que celebró el primer aniversario de sus gemelas, festejando así un año como madre. Y es que durante este tiempo, la actriz con las anécdotas más inverosímiles, ha narrado que no todo ha sido color de rosa con respecto a la maternidad.

“El primer cumpleaños de mis niñas también significa mi primer año como mamá… ¡y vaya año tan increíble!”, escribió Martha.

Y es que luego del nacimiento de las gemelas, Higareda confesó que tuvo preeclampsia y estuvo a punto de morir. Pero no sólo ella, sino que también una de sus hijas no podía respirar, por eso echó la casa por la ventana.

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“Definitivamente, esta temporada está llena de motivos para celebrar y consentir a quienes más amamos. Gracias, amor, por hacer este día todavía más especial”, hizo referencia también a su esposo Lewis Howes.

Dentro de los videos y collage de fotos, Martha, sin mostrar los rostros de sus hijas, las capturó en sus andaderas, con sus libros y otras con look hawaiano y con temática de ‘Mohana’.

Pero lo que más llamó la atención es que les escribió dedicatorias que revelaban sus nombres, mismos que Martha guardó con recelo por un año.

“Ariella: ¡Feliz cumpleaños a mi dulce bebé, Arielle! Tu hermosa energía y tu corazón alegre iluminan nuestro mundo cada día. Con amor, papá”, decía la primera de las tarjetas.

“Aliana: ¡Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Aliana! Eres una bendición preciosa y traes tanto amor y luz a nuestras vidas. Con amor, papá”, expresaba la segunda dedicatoria.

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En sus publicaciones, Higareda se mantuvo firme a la postura que adoptó desde el nacimiento de sus gemelas en lo que refiere a su privacidad, por lo que aunque reveló postales de sus hijas y la fiesta, evitó a toda costa mostrar sus caritas.