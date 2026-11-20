“Han pasado casi diez años y yo sigo acá, esperando que ella permita que Mati y yo nos conozcamos”.

Marjorie de Sousa ofreció una entrevista al programa ‘Despierta América’ para hablar sobre su maternidad evitando mencionar en todo momento de Julián Gil, padre de su hijo. Ante ello, el actor se pronunció y reclamó a la emisión no interrogarla por el conflicto que mantienen desde hace casi una década.

Aunque promocionó la telenovela ‘Amor Infinito’, de Sousa abundó sobre los retos de mezclar su carrera con la crianza de su hijo como “madre soltera”.

La venezolana dijo que desde que se convirtió en madre, admira más a las mujeres que sacan adelante a sus hijos solas. “Una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, aseguró.

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Sus dichos hicieron enfurecer a Julián Gil, pues desde hace casi 10 años le reclama poder convivir con Matías, quien nació en enero de 2017.

“¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y hasta en los pasillos de los canales. Yo siempre la contesto. ¿Y por qué ella no la contesta? Porque nadie se la hace”, escribió el actor.

Gil calificó la charla como “condicionada” y “a modo”. También rechazó que Marjorie sea madre soltera. “Criar a Matías sin mí ha sido decisión de ella. Han pasado casi diez años y yo sigo acá, esperando que ella permita que Mati y yo nos conozcamos”.

El también conductor le pidió a ‘Despierta América’ no borrar su comentario de su publicación en redes sociales.

Por su parte, la esposa de Julián, Valeria Marín, se sumó a los mensajes en contra de la postura que ha tomado la expareja de su esposo.

“Ir con la bandera de madre soltera es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay. La decisión de maternar sola ha sido exclusivamente de ella”, alegó.

La presentadora subrayó las palabras de Gil en donde recrimina que solamente le cuestionan a él mientras que a Marjorie “ni se le acercan tantito”. Y sentenció: “Uno trata de quedarse callado, pero es mucho descaro. Es un insulto a todos”.

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Y sobre las frases viejas de De Sousa referentes a que “tiempo al tiempo” o “ya supérenlo” sobre la convivencia con Matías, expresó: “Que poca congruencia, no querer hablar del tema pero sí victimizarse e ir con una bandera que ni al caso”.