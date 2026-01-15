Martha Higareda llora al recordar que una de sus gemelas no podía respirar al nacer: “Vamos bebé, quédate”

“Nace la segunda bebé y no llora, empiezas a escuchar a la doctora… y sientes que tu alma cuelga de un hilo”.

A dos meses de haberse convertido en madre, la actriz Martha Higareda abrió su corazón y relató uno de los momentos más complicados que vivió durante el nacimiento de sus hijas. Y es que una de ellas enfrento complicaciones, pues no podía respirar.

Fue durante una conversación con Yordi Rosado, en el podcast que conducen juntos llamado ‘De todo un mucho’, donde la protagonista de películas narró cómo se desarrollo su cesárea y los momentos de angustia que vivió al ver a una de sus hijas casi inmóvil.

Aunque la pequeña terminó llorando momentos después, la situación obligó a los médicos a intervenir de inmediato y la colocaron en una incubadora para recibir atención intensiva por varios días.

Uno de los momentos más dramáticos en el parto de Martha, ocurrió cuando nació su segunda hija, según compartió. Aunque esperaba que el llanto de la niña confirmara que estaba todo en orden, eso no ocurrió de inmediato, lo que encendió las alarmas en el quirófano.

“Nace la segunda bebé y no llora, empiezas a escuchar a la doctora… y sientes que tu alma cuelga de un hilo y que ese hilo lo sostiene Dios, no hay otra manera (…), se nos hizo eterno y de repente ya llora, fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé, se tarda en respirar”, recordó entre lágrimas.

Luego del momento de angustia, los médicos lograron estabilizar a la pequeña, sin embargo, la llevaron a cuidados intensivos.

Martha expresó que ver tan débil a su bebé y conectada a aparatos fue una de las experiencias más duras que ha vivido como madre, sin embargo, la evolución fue favorable con el paso de los días.

Martha también estaba en peligro…

La propia actriz vivió una emergencia médica después de dar a luz. Hace varios días también dio a conocer que fue diagnosticada con preeclampsia, una condición seria que afecta la presión arterial y que puede poner en riesgo la vida de la madre luego del parto.

Higareda dijo que tras haber sido dada de alta y buscar recuperarse en su casa, comenzó a sentirse mal. Por ello, fue llevada de emergencia al hospital en dos ocasiones debido a que su presión se elevó peligrosamente. La actriz expresó que en ese momento sintió que su vida estaba en juego.

“Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme (…), esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y el rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón. Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, escribió en sus redes sociales.

Con el paso de las semanas, tanto Martha Higareda como su hija lograron recuperarse. Aunque el camino no fue fácil, la actriz ha expresado en varias ocasiones que se siente agradecida por la vida y por haber tenido el apoyo de su esposo durante cada etapa de esta experiencia.

