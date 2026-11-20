La plataforma Netflix reveló el trailer de su nuevo reality ‘Secreto millonario’, mismo que será conducido por Adela Micha y donde competirán 12 celebridades por un premio de 2 millones de pesos.

Los famosos pertenecen a distintos ámbitos del entretenimiento, desde figuras de televisión hasta deportistas e influencers. El concepto propone que las mentiras y las traiciones serán su materia prima.

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La lista de los participantes incluye a:

Susana Zabaleta



Sergio Mayer



Yordi Rosado



Paola Rojas



Lupita Villalobos (conductora del podcast ‘Las Alucines’)



Paola Suárez



‘Gusgri’ (creador de contenido)



Maryfer Centeno



Miguel Martínez



Kike Vázquez (comediante de stand-up)



Hijo de ‘El Vikingo’ (luchador profesional)



Emmanuel Román Morales (creador de contenido)

El reality se estrena el próximo viernes 18 de diciembre y saldrá exclusivamente en Netflix.

El juego comienza cuando uno de ellos descubre que es el dueño de un jugoso premio y al saberse con el dinero, deberá esconderse, fingir y pasar desapercibido. La misión de los demás será descubrirlo y arrebatarle el dinero.

Sergio Mayer de nuevo a la polémica

La participación del actor desató la molestia de cientos de usuarios que manifestaron su descontento por su ingreso a otro reality show mientras continua con un cargo

“Sergio Mayer en todos lados menos en la Cámara de Diputados”, “Sergio Mayer en todos lados menos en el congreso”, “Ay dios Sergio Mayer en serio? No hay otro personaje?”, “Ese señor se la pasa de reality en reality nomás dando pena” y “el Sergio Mayer se la pasa más en realitys que en su trabajo. México mágico”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación del programa.

en la Cámara de Diputados.

Y es que éste sería el octavo reality show de Mayer, el sexto desde su incursión a la política mexicana.

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