Julián Gil escribe DEMOLEDORA carta a su hijo Matías por su cumpleaños: “He hecho todo para estar cerca de ti”

“Hoy me despierto con algo muy claro en el corazón eres mi hijo y te amo”.

Matías, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, cumple 9 años, por ello el actor argentino le escribió una desgarradora y reveladora carta a su hijo, con quien no convive casi desde que nació por decisión de la actriz venezolana.

Gil, quien tiene dos hijos mayores, e incluso ya es abuelo, lamentó que ha tenido que ver crecer a Matías a través de fotos y videos que su mamá comparte en redes sociales. Además se mostró feliz al reconocer los talentos artísticos y futboleros de su menor hijo.

El actor recordó en su mensaje que, cuando Matías nació y con sus pequeñas manos le tomó el dedo, lo que definió como uno de los días más lindos e importantes de su vida.

“Desde el primer día estuve contigo y sigo estando incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control. Hoy cumples 9 años y aunque no pueda abrazarte hoy me despierto con algo muy claro en el corazón eres mi hijo y te amo”, se lee en la misiva.

TE RECOMENDAMOS: Regina Murguía de ‘JNS’ venció al cáncer de colon tras 25 radioterapias y quimioterapias

Julián, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su necesidad de estar con Matías, le confesó las complicaciones que han rodeado el distanciamiento entre ellos, sin embargo, se mostró ilusionado por un reencuentro.

“Han sido años difíciles Mati a veces los adultos tomamos decisiones, aparecen tribunales, papeles, palabras que hieren y todo se vuelve confuso e injusto, yo he hecho todo lo que ha estado en mis manos para estar más cerca de ti, pero no se ha podido”, confesó.

En dicha carta, Julián menciona uno de los temas más delicados en su historia: la prueba de paternidad que le solicitó Marjorie.

“También quiero contarte algo porque es parte de la verdad y porque tienes derecho a saberlo. En la vida cualquier persona papá, mamá o hijo tiene el derecho de pedir una prueba de paternidad cuando necesita claridad y tranquilidad en el corazón. Tu mamá la pidió primero y más adelante yo también la pedí, cada uno tuvo sus razones y pedirla no es un ataque ni una falta de amor es un derecho que todo ser humano tiene”.

Y es que hace ocho años, el argentino subrayó que acudía a realizarse la prueba por petición de un juez, pero con la certeza de que Matías era su hijo.

“No porque exista una duda, siempre lo he dicho, la vengo a hacer con toda la certeza sabiendo que Matías es mi hijo; lo que se está haciendo hoy es por orden de un juez el día 14 de noviembre”, expresó entonces.

El actor dijo que está tranquilo al pensar que su hijo esta rodeado de amor, no sólo de De Sousa, sino de su pareja, quien según Marjorie, le brinda una figura paterna que a él no le permite.

“Siempre he creído que si tu mamá está bien tú también vas a estar bien y saber que estás rodeado de cariño me da paz”, escribió.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jacky Bracamontes les cuenta a sus hijas CÓMO MURIÓ su hermano y su reacción la dejó conmocionada

Finalmente, le recordó a Matías que lo quiere y le desea un feliz aniversario. “Hoy en tu cumpleaños, te abrazo con el alma, feliz cumpleaños Mati, estoy orgulloso de ti, te amo hoy y te amaré siempre, con todo mi amor papá”.

Marjorie festeja a Matías

Por su parte, la venezolana compartió diversas imágenes con una dedicatoria a su hijo por su cumpleaños.

“Pedazo de mi ser, amor incondicional, vida de mi vida, todo lo que diga se queda corto cuando hablo de ti, te amo con todo mi ser y eres lo más bonito que me permite Dios vivir bendición de nuestros caminos, que seas siempre feliz, que sonrías como lo haces y que sigas iluminando la vida de todos los que te conocemos. Eres un hermoso ser de luz y amor mi bebé mi niño, feliz cumpleaños, te ama mamá”.