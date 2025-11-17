Suscríbete
Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

El actor arremetió contra su expareja por impulsar el encuentro de Matías con el astro del futbol mientras él sigue sin poder verlo.

November 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Julián-Gil-Marjorie-de-Sousa.jpg

Julían Gil volvió a explotar porque Marjorie de Sousa no le permite convivir con su hijo.

YouTube/Instagram

“Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá”.

En un nuevo capítulo en la historia de controversias de Marjorie de Sousa y Julián Gil, se suma otra polémica, pues la actriz busca que su hijo conozca al futbolista Lionel Messi.

Recientemente, el actor argentino expresó su molestia ante la campaña que promueve Marjorie para que su hijo Matías se encuentre con el astro del futbol mientras él no puede convivir con el menor.

El debate se encendió más porque el programa ‘Despierta América’ impulsa la misma iniciativa.

En entrevista con el mismo medio, Gil dijo que comprende la admiración de su hijo por Messi, sin embargo, considera que es más importante que el niño tenga oportunidad de conocerlo y pasar tiempo con él y su familia.

“Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a ‘Despierta América’, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos”, expresó.

Al mismo tiempo, Julián lamentó que se facilite el acceso del menor a figuras públicas mientras se le impide el contacto con sus parientes. “Él tiene una familia, esas cosas me parecen una falta de respeto”.

Además, catalogo de ridículo que se promueva el encuentro con Messi. “Cuando yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto”, afirmó el argentino, sugiriendo que, si realmente se considerara urgente el deseo del menor, bastaría con que la madre lo contactara para hacerlo realidad.

Ante la negativa de Marjorie de hablar públicamente el tema, el también conductor expresa que su expareja evita dar explicaciones porque no tiene argumentos para justificar sus acciones.

“No hay huev*s para pararse frente a ustedes a decir; mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía”, indicó.

La historia de amor entre Marjorie y Julián comenzó en 2006, y después de un primer rompimiento retomaron su relación en 2011 y 2014, y culminó en la espera y nacimiento de Matías, en 2017.

Tras el abrupto truene se desencadenó una batalla legal y pública centrada en la custodia y manutención del niño. Finalmente y ante las negativas de de Sousa por permitir una convivencia por Gil, se le otorgó la patria potestad a la actriz venezolana.

Julián Gil marjorie de sousa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
