José Eduardo Derbez le ocultó hasta a su propia madre, Victoria Ruffo, su ruptura con Paola Dalay

Victoria Ruffo siempre ha sido directa cuando se trata de hablar de la relación de su hijo José Eduardo Derbez con Paola Dalay.

“No la he tratado tanto”, dijo la llamada Queen de las Telenovelas cuando, hace medio año, comenzaron a circular rumores de que Dalay y José Eduardo estaban separados.

La propia Paola se mostró contrariada por ese comentario de la legendaria actriz de melodramas como “La Fiera” y “Simplemente María”. Además, aseguró que su relación siempre ha sido complicada pues durante su primer encuentro, Ruffo criticó su vestimenta.

La actriz negó esa versión y las calificó de “puras mentiras”.

La separación de Derbez y Dalay

La noticia de la separación de José Eduardo y Paola confirma el rumor que comenzó a principios de este año, cuando se separaron por un viaje de trabajo de él. Fue extraño que no hicieron un esfuerzo por encontrarse durante ese periodo ya que fueron varias semanas de separación.

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En un video que publicaron este 1 de noviembre, explica que están separados desde hace tiempo pero lo mantuvieron en secreto porque “ni nosotros sabíamos qué onda”

“No supimos cómo dar la noticia”.

Ahora, Victoria Ruffo asegura que está tan sorprendida como el público por la noticia.

“No lo sabía, casi no lo veo (a José Eduardo) porque tiene mucho trabajo”, dijo Ruffo en una entrevista con varios medios de comunicación.

La charla fue breve pero suficiente para hacer hincapié en algo: pidió respeto para su nieta, Tessa, quien tiene 2 años.