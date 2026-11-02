Pablito Ruiz regresó a Televisa en “secreto” y nadie lo había descubierto

Pablito Ruiz fue una niño estrella cuya popularidad alcanzó desde su natal Argentina hasta México, gracias a su canción Oh mamá.

Desde fines de los años 80 hasta gran para de la siguiente década, se mantuvo en el estrellato gracias a ese éxito.

Luego su carrera se tornó complicada por los prejuicios que lo orillaron a alejarse de la música, mudarse a Miami y buscar trabajo cuidando mascotas.

Poco a poco, Pablito Ruiz retomó su carrera musical y comenzó a participar también en programas de concurso de talento orientados hacia el formato del reality show.

En México, su trayectoria se diluyó sin embargo hasta la segunda década del siglo XXI, cuando otra vez comenzó a hacer giras por varios países de Latinoamérica, incluyendo México.

La pandemia volvió a golpear duro su carrera y apenas en 2005 reapareció en una entrevista con Yordi Rosado.

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Pablito Ruiz en "¿Quién es la Máscara?”

Tras ese trance complejo que parece más un laberinto de obstáculos en su contra, Pablito Ruiz reapareció en Televisa el 25 de octubre... pero nadie lo supo... o mejor dicho, nadie se dio cuenta.

Resulta que es uno de los participantes de "¿Quién es la Máscara?” este 2026, bajo la identidad de Caco Mixtle, una especie de dandy medio argentino, medio francés, un poco villano pero también tierno y hasta ladronzuelo.

Caco Mixtle participó en las batallas de ese 25 de octubre y como ganó, su identidad se mantuvo como el secreto mejor guardado de la televisión, tal y como dice el slogan del programa.

Pero en la batalla de este 1 de noviembre, Caco Mixtle perdió su batalla y tuvo que ser revelada su identidad.

Se supo entonces que era Pablito Ruiz.

“Fue un desafío increíble; quiero dedicarle esto a mis fans que tengo en toda Latinoamérica”, dijo cuando se quitó la Máscara.

Pablito recalcó algo muy importante para él: