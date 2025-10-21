Manola Díez revive el terrible accidente que dejó ciego a su hijo: “lleno de sangre tenía el ojo en la mano”

“‘¿Está vivo?’, es la primera pregunta que le hice, ‘quiero escucharlo’. Estaba parada, casi me caigo. Lo escuché y me dice ‘Mami, perdóname. Fue mi culpa’”.

La actriz Manola Díez vivió uno de los momentos de mayor impotencia que puede experimentar una madre o un padre.

Fue al interior de su aislamiento en el reality ‘La Granja VIP’, que Díez narró cómo por un descuido su hijo perdió la vista de un ojo y cómo cambió su vida para siempre.

La tragedia por la que Max quedó ciego tuvo lugar hace aproximadamente 10 años, cuando la exintegrante de ‘Otro Rollo’ estaba de viaje por motivos profesionales, sin que imaginara lo que pasaría en su ausencia.

Manola recordó que su único hijo perdió la vista parcialmente en un ojo porque se picó con un cuchillo, lo que le causó daños irreversibles.

La actriz le contó a Alfredo Adame que tenía trabajo a fin de año, en 2012, y su hijo viajó con su papá, Roberto López, y sus otros dos hijos. El exesposo de Manola sale del departamento donde se hospedaban para comprar un boleto de avión para su hijo mayor y deja a Jenni, su hermanita con Max. Ambos de 10 y 6 años, respectivamente.

“Su hermanita le pide una gelatina… agarra un chuchillito de madera con piquitos… se lo clavó hasta el fondo. (Mi ex dice que sintió que le iba a dar un infarto por el susto de ver el suelo lleno de sangre y tenía el ojo en la mano. Fue un 27 de diciembre de 2012 y a mí me hablan un 28, el Día de los Inocentes. Dicen que las mamás sienten, no yo, me fui a dormir tranquilamente”, narró Manola.

Y siguió con el relato, indicando el momento en el que su expareja le llama para darle la noticia. “Él está bien pero pasó un accidente ayer. ‘¿Está vivo?’, es la primera pregunta que le hice, ‘quiero escucharlo’. Estaba parada, casi me caigo. Lo escuché y me dice ‘Mami, perdóname. Fue mi culpa’”, expresó la actriz.

En el momento de shock, de no saber qué era lo que realmente pasaba, en fin de año y con pocas posibilidades de viajar, Manola contó que fue Lety Calderón quien le ofreció ayuda para llegar hasta donde estaba su hijo. Asegura que no sabe si se trataba de un avión o helicóptero, pero que rechazó su oferta y prefirió esperar y así, su ex le confirma que regresan a casa unos días después.

“Ya encontramos vuelo (dijo su expareja)… Llego a hablar con el doctor, me empieza a hablar como una hora de lo que le había pasado y del tiempo que iba a pasar para recuperarse. Como una hora y de repente no aguante… dijo que ‘iba a perder el ojo y lo salvamos’, y yo ida. Yo lo único que quería era ver a Max. ‘Le salvamos el globo ocular, perdió cristalina, cornea e iris, prácticamente le salvamos el ojo. Estese tranquila y en dos años posiblemente sea candidato a recuperar cornea y pueda recuperar la visión 20%’”, explicó Manola.

Finalmente, tras escuchar al experto, la actriz dijo que no pudo soportar el lidiar con toda la información. “Me paro, me salgo, me pongo a fumar, a gritar como loca”, y al tiempo narra que no quiso reclamarle al padre de su hijo por el descuido sino el “por qué me tomas como una loca aprehensiva si no lo cuidaste”.

A pesar de que la abuela cuidaba a los menores, una llamada telefónica le impidió ver qué hacían, y tras el accidente, el ex de Manola le decía que se desquitara con él por toda la impotencia que sentía, “pero el daño ya estaba hecho”, finalizó.

Las parejas de Manola

Pese a su carácter extrovertido, la actriz sólo ha tenido dos parejas desde que se hizo famosa y con ambos ha llegado al altar. Su primer esposo fue Roberto López, un empresario con el que mantuvo una relación que duró casi 12 años y con quien tuvo a su único hijo Max.

En 2017, el matrimonio puso punto final a su unión en medio de rumores de infidelidad y un conflicto irremediable por el accidente de su hijo. Tras la ruptura, la famosa de 51 años, estuvo casi ocho años soltera, y en 2023 hubo coqueteos con el modelo Fer Sagreeb.

Meses después de formar parte del reality ‘Hotel VIP’, Manola conoció a Alejandro Gamboa, con quien se casó en junio de 2025.