Finalistas de La Casa de los Famosos se disfrazan de Martha Higareda, La Monja y Caperucita para el halloween

No coincidieron en fiesta alguna pero todos se disfrazaron para estar a tono con el halloween.

Quedó claro, además, que los finalistas de La Casa de los Famosos 4 tiene muy distintos conceptos de lo que es un buen disfraz para festejar la fecha.

Unos están pensados para, a la manera clásica, dar miedo con referencias al terror clásico; mientras que otros se inclinaron por una interpretación más bizarra de lo que significa disfrazarse.

De cualquier manera, es evidente que todos se divirtieron.

TE RECOMENDAMOS: ¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos

Ese Pérez y Gema Garoa en “Mi sangre duele”

Mientras estuvieron en La Casa de los Famosos desarrollaron una amistad que derivó en un pacto que sellaban cada vez que se llamaban a sí mismo “mi sangre”.

Ese Pérez y Gema Garoa han continuado esa amistad fuera de La Casa y para Halloween pensaron no en un disfraz sino en la reinterpretación de una de las parejas más icónicas del cine pop mexicano de la primera década del siglo XXI: el pobre Ulises y la millonaria Renata de “Amar Te Duele”.

Se convirtieron en UliEses y Gemata para interpretar una divertida parodia con escenas de la película que fue protagonizada por Luis Fernando Peña y Martha Higareda.

Ya caracterizados, sí daban miedo.

Mariana Ochoa en "¿Y el lobo feroz?”

La ganadora de La Casa de los Famosos tiene doble motivo para celebrar: no sólo es Hallowwen, también la oportunidad de promover su tienda de disfraces.

Mariana Ochoa misma se puso uno de los disfraces de su tienda: se vistió de Caperucita Roja sexy para presentarse en el programa “Hoy” junto con María León.

Karina Torres es un demonio

Karina Torres se convirtió en el Gran Presidente del Infierno, el mismo que tiene bajo su mando a 38 legiones de demonios. Es decir, La Monja de la saga de películas “El Conjuro”.

La creadora de contenido publico un video en el que se ve su transformación junto con un irónico mensaje: “El cuerpo más caro de León convertida en Valak Torres ¡ay nenaaaaa!