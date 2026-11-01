Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Finalistas de La Casa de los Famosos se disfrazan de Martha Higareda, La Monja y Caperucita para el halloween

Ese Pérez y Gema Garoa hicieron incluso un performance juntos sobre la película “Amar Te Duele”

Noviembre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
eseperez gema garoa mariana ochoa karina torres.jpg

Ese Pérez, Gema Garoa, Mariana Ochoa y Karina Torres

Instagram

No coincidieron en fiesta alguna pero todos se disfrazaron para estar a tono con el halloween.

Quedó claro, además, que los finalistas de La Casa de los Famosos 4 tiene muy distintos conceptos de lo que es un buen disfraz para festejar la fecha.
Unos están pensados para, a la manera clásica, dar miedo con referencias al terror clásico; mientras que otros se inclinaron por una interpretación más bizarra de lo que significa disfrazarse.
De cualquier manera, es evidente que todos se divirtieron.
TE RECOMENDAMOS: ¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos

Ese Pérez y Gema Garoa en “Mi sangre duele”

Mientras estuvieron en La Casa de los Famosos desarrollaron una amistad que derivó en un pacto que sellaban cada vez que se llamaban a sí mismo “mi sangre”.
Ese Pérez y Gema Garoa han continuado esa amistad fuera de La Casa y para Halloween pensaron no en un disfraz sino en la reinterpretación de una de las parejas más icónicas del cine pop mexicano de la primera década del siglo XXI: el pobre Ulises y la millonaria Renata de “Amar Te Duele”.

Se convirtieron en UliEses y Gemata para interpretar una divertida parodia con escenas de la película que fue protagonizada por Luis Fernando Peña y Martha Higareda.

Ya caracterizados, sí daban miedo.

Mariana Ochoa en "¿Y el lobo feroz?”

La ganadora de La Casa de los Famosos tiene doble motivo para celebrar: no sólo es Hallowwen, también la oportunidad de promover su tienda de disfraces.

Mariana Ochoa misma se puso uno de los disfraces de su tienda: se vistió de Caperucita Roja sexy para presentarse en el programa “Hoy” junto con María León.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

Karina Torres es un demonio

Karina Torres se convirtió en el Gran Presidente del Infierno, el mismo que tiene bajo su mando a 38 legiones de demonios. Es decir, La Monja de la saga de películas “El Conjuro”.
La creadora de contenido publico un video en el que se ve su transformación junto con un irónico mensaje: “El cuerpo más caro de León convertida en Valak Torres ¡ay nenaaaaa!

Halloween La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
danna haloween.jpg
Famosos
El diseñador detrás del disfraz que usó Danna en el halloween de Madonna
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis de llano ferrell timbiriche.jpg
Famosos
¿En qué termina la bioserie de Timbiriche? El complot que Luis de Llano planeó contra su exsocio
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal y ángela aguilar ofrenda.jpg
Famosos
¿A qué difuntos pusieron Ángela Aguilar y Christian Nodal en su altar de Día de Muertos?
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
promotores-usa-.jpg
Famosos
¡Se buscan nuevas estrellas! Empresarios: “la música mexicana necesita renovar sus figuras”
Octubre 31, 2026
 · 
Gilberto Barrera
cunadelobos.jpg
Telenovelas
Cuna de lobos volvió a la pantalla remasterizada 40 años después: ¿Vale la pena verla?
Doña Catalina Creel sigue sorprendiendo con su maldad y sangre fría con tal de defender su casta.
Octubre 31, 2026
 · 
MrPepe Rivero
natalia alcocer.jpg
Famosos
¿Natalia Alcocer fingió su crisis mental dentro de La Granja VIP?
Mono Osuna fue traicionado por Manelyk González; esta es la tabla de nominados
Octubre 30, 2026
el komander bebe muere.jpg
Famosos
Muere el bebé de El Komander y él le dedica una conmovedora canción
El equipo de trabajo de el Komander informó la trágica noticia, así como la cancelación de un concierto
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Los atuendos de la exconductora de televisión, arrestada este 30 de octubre, se desbordan con marcas de lujo
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores