Paola Dalay pelea con sus haters tras ruptura con José Edurado Derbez: “Me estás fregando”

Es común en Paola Dalay responder los comentarios de su perfil de Instagram.

Cuando se le acusó de presuntamente haber sido infiel, utilizó su propia red social para negarlo y señalar lo absurdo de algunos de los comentarios.

Ahora que anunció su separación de José Eduardo Derbez, no es la excepción y la creadora de contenido y empresaria respondió a algunos de los comentarios más virulentos en su contra.

Uno de ellos, curiosamente hecho desde un perfil anónimo, dice: “Esta chava nomás no la arma ni como mamá, menos como estar en su casa” (sic).

Una de sus fans responde al comentario: “Lo bueno que no la mantienes”

El comentarista anónimo arremete nuevamente: “Gracias a dios que no la mantengo, ¿tú sí?”.

Ahí interviene Paola con una respuesta lapidaria: “No, no me mantiene pero justo por eso no está fregando, tú sí”.

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La separación de José Eduardo y Paola

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el final de su relación este domingo 1 de noviembre a través de un video que decidieron publicar cuando está por cumplirse un año de que comenzaron los rumores.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto sobre todo por nuestra hija porque también entre nosotros hay amor y cariño de tantos años”, dice José Eduardo.

Explicó que la ruptura fue tan complicada que ni siquiera ellos mismos entendieron lo que pasó con sus sentimientos, hasta que un día se dieron cuenta, en lo cotidiano, que ya no eran pareja.

“Si no lo habíamos dicho antes es porque no sabíamos como decirlo. Ni nosotros sabíamos que onda”.

El video tiene restringidos los comentarios.

Ambos añadieron que aunque están separados siguen en comunicación por su hija.

Paola pone en su lugar a sus haters

Pero en su perfil, Dalay no permitió que se le insultara y respondió casi cada comentario hiriente. Y lo hizo con el sarcasmo que la caracteriza.

“Ay hermana se te fue la minita de oro. Te toca regresar a tu pueblo natal”, le escribe un seguidor.