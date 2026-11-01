Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

47 años de TVyNovelas: así era Ángela Aguilar en su primera entrevista para presentar su disco debut

Con canciones en inglés y español, Ángela Aguilar le contó a TVyNovelas por qué quería ser cantante

Noviembre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
angela aguilar 47 años tvynovelas.jpg

Ángela Aguilar, a los 11 años de edad

Hemeroteca TVyNovelas

El cierre de 2014 fue espectacular para Ángela Aguilar.

En octubre hizo su primera aparición en un concierto: acompañó a su papá Pepe Aguilar en el show unplugged de MTV, en donde hizo una impecable interpretación de “La chancla que yo tiro”.
Ángela era entonces una niña de 11 años, muy lejos de lo que su vida se convertiría con las polémicas románticas y las funas en redes sociales.
Un mes después de aquella presentación en el unplugged, Ángela lanzó su primer disco: una recopilación de éxitos navideños.

La presentación del álbum sucedió en las páginas de TVyNovelas, donde quedó el registro la primera entrevista de Ángela, una niña que demostró una pasión: la música.
TE RECOMENDAMOS: ¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos

Recordamos, como parte de la celebración de los 47 años de nuestra revista, esa entrevista y la reproducimos íntegra.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

Ángela Aguilar sigue los pasos de la familia

La hija menor del cantante Pepe Aguilar sigue los pasos de su famoso padre y lo realiza con el disco Navidad con Ángela Aguilar, que contiene temas en español e inglés producido por Yamil Rezc y dirigido por el papá de Ángela.

“Tengo la oportunidad de interpretar una gran variedad de canciones en mariachi, pop, big band, jazz y hasta rock. Quise cantar en inglés porque, como soy de Los Ángeles, California, todo en mi vida es con los dos idiomas. La que más me gusta es Peces en el río, porque la interpreto con mi papá. Me gusta mucho cantar y estar en un escenario”, nos platicó la pequeña de 11 años.

¿De quién fue la idea de que realizaras este álbum navideño?

De mi mamá, porque antes de este proyecto realizaría un disco de homenaje a las grandes intérpretes de la música. Navidad es una época que me encanta, ya que es muy rico estar en casa y realizar cosas con la familia.

Además del dueto con tu papá, realizas uno con tu hermano...

Sí, nos quedó padrísimo, con él interpreto Feliz Navidad.

¿Cuáles son tus artistas favoritos?

En mi iPod tengo éxitos de mi papá, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Maroon 5, Mariah Carey, Whitney Houston y Katy Perry.

Ángela Aguilar
 TVyNovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
luis de llano ferrell timbiriche.jpg
Famosos
¿En qué termina la bioserie de Timbiriche? El complot que Luis de Llano planeó contra su exsocio
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal y ángela aguilar ofrenda.jpg
Famosos
¿A qué difuntos pusieron Ángela Aguilar y Christian Nodal en su altar de Día de Muertos?
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
promotores-usa-.jpg
Famosos
¡Se buscan nuevas estrellas! Empresarios: “la música mexicana necesita renovar sus figuras”
Octubre 31, 2026
 · 
Gilberto Barrera
natalia alcocer.jpg
Famosos
¿Natalia Alcocer fingió su crisis mental dentro de La Granja VIP?
Octubre 30, 2026
cunadelobos.jpg
Telenovelas
Cuna de lobos volvió a la pantalla remasterizada 40 años después: ¿Vale la pena verla?
Doña Catalina Creel sigue sorprendiendo con su maldad y sangre fría con tal de defender su casta.
Octubre 31, 2026
 · 
MrPepe Rivero
el komander bebe muere.jpg
Famosos
Muere el bebé de El Komander y él le dedica una conmovedora canción
El equipo de trabajo de el Komander informó la trágica noticia, así como la cancelación de un concierto
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
inés gomez mont (1).jpg
Famosos
Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios
Los atuendos de la exconductora de televisión, arrestada este 30 de octubre, se desbordan con marcas de lujo
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
leonardo aguilar.jpg
Famosos
Hijo de Pepe Aguilar se creía más que otros cantantes sólo por el apellido
Leonardo Aguilar tuvo que aprender de la historia de sus abuelos para entender lo que significa el éxito y la fama
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores