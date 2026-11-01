47 años de TVyNovelas: así era Ángela Aguilar en su primera entrevista para presentar su disco debut

El cierre de 2014 fue espectacular para Ángela Aguilar.

En octubre hizo su primera aparición en un concierto: acompañó a su papá Pepe Aguilar en el show unplugged de MTV, en donde hizo una impecable interpretación de “La chancla que yo tiro”.

Ángela era entonces una niña de 11 años, muy lejos de lo que su vida se convertiría con las polémicas románticas y las funas en redes sociales.

Un mes después de aquella presentación en el unplugged, Ángela lanzó su primer disco: una recopilación de éxitos navideños.

La presentación del álbum sucedió en las páginas de TVyNovelas, donde quedó el registro la primera entrevista de Ángela, una niña que demostró una pasión: la música.

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Recordamos, como parte de la celebración de los 47 años de nuestra revista, esa entrevista y la reproducimos íntegra.

Ángela Aguilar sigue los pasos de la familia

La hija menor del cantante Pepe Aguilar sigue los pasos de su famoso padre y lo realiza con el disco Navidad con Ángela Aguilar, que contiene temas en español e inglés producido por Yamil Rezc y dirigido por el papá de Ángela.

“Tengo la oportunidad de interpretar una gran variedad de canciones en mariachi, pop, big band, jazz y hasta rock. Quise cantar en inglés porque, como soy de Los Ángeles, California, todo en mi vida es con los dos idiomas. La que más me gusta es Peces en el río, porque la interpreto con mi papá. Me gusta mucho cantar y estar en un escenario”, nos platicó la pequeña de 11 años.

¿De quién fue la idea de que realizaras este álbum navideño?

De mi mamá, porque antes de este proyecto realizaría un disco de homenaje a las grandes intérpretes de la música. Navidad es una época que me encanta, ya que es muy rico estar en casa y realizar cosas con la familia.

Además del dueto con tu papá, realizas uno con tu hermano...

Sí, nos quedó padrísimo, con él interpreto Feliz Navidad.

¿Cuáles son tus artistas favoritos?

En mi iPod tengo éxitos de mi papá, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Maroon 5, Mariah Carey, Whitney Houston y Katy Perry.

