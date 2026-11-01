¿A dónde se fue Addis Tuñón tras salir de Imagen Televisión? Revela por qué lo hizo

“Yo necesito libertad editorial para un proyecto del cual no puedo revelar nada por lo delicado del tema”, dice Addis Tuñón.

Su último día en “De primera mano”, el noticiario de espectáculos de Imagen Televisión fue, cuenta ella misma, apoteósico.

“Me llenaron de besos, abrazos y de taquitos”.

La salida de Addis fue repentina pero no sorpresiva ni brusca. La conductora explica que fue un proceso en el que las decisiones las ha tomado ella para evitar rumores.

Aún así, la versión más fuerte es que salió de “De primera mano” porque ya no se le permitía emitir su opinión sobre el caso de Imelda Tuñón, su sobrina, quien actualmente está en tres litigios: uno contra Maribel Guardia por la guardia custodia de su hijo José Julián; otro contra Marco Chacón por el manejo de la herencia de Julián, su esposo muerto; y el último contra José Manuel Figueroa, que la acusa de difamación.

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El siguiente proyecto de Addis Tuñón

Addis no niega esa versión de que se le prohibió hablar del caso de Imelda pero tampoco la valida. Simplemente dice:

"¿Qué les parece si mi siguiente trabajo es el que responde a esa pregunta?”.

Ese siguiente trabajo lo mantiene en misterio pero adelanta que se relaciona poco o casi nada con el mundo del espectáculo.

Para concretar ese nuevo proyecto, Addis se retirará de la vida pública durante un mes.