Revelan la identidad de Octavia Ventosa en "¿Quién es la Máscara?”

Con disfraces especiales y una ambientación de Día de Muertos, "¿Quién es la Máscara?” tuvo un programa peculiar este 1 de noviembre.
Omar Chaparro, el conductor del show, se disfrazó de Michael Jackson mientras que los investigadores fueron:
Juanpa Zurita: Es Miguel, el personaje de"Coco”
Anahí: Se convirtió en una Catrina
Mauricio Ochmann: Se disfrazó de Freddie Mercury
Yuri: Se vistió como showgirl del cabaret decimonónico.
El primer duelo enfrentó a Alex Loro, Octavioa Ventosa y Carmela Tarantela.
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La primera batalla de este 1 de noviembre
- Tarantela cantó una versión en español de “I will survive”.
Las apuestas de los investigadores fueron:
Anahí: “Me encantaría que fueras Marisol del Olmo”
Yuri: “Yo creo que ella es una gran actriz, creo que es Claudia Ramírez”
Mauricio Ochmann: “Creo que es estaactriz sensual, extraordinaria, Susana Zabaleta”
Juanpa Zurita: “Mi intuición me dice que es Bianca Marroquín”
- Octavio Ventosa hizo un homenaje a Oliver Tree, el músico sudamericano que murió trágicamente hace cuatro meses.
Las apuestas de los investigadores fueron:
Anahí: Regina Murguía
Yuri: Danna
Mauricio Ochmann: Samadhi Zendejas
Juanpa Zurita: Martha Higareda
- Alex Loro fue el tercer concursante del primer duelo. Interpretó “Persiana americana”, el súper éxito de Soda Stereo.
Las apuestas de los investigadores fueron:
Anahí: “Este es más mexicano que el mole: don Pepe Aguilar”
Yuri: Fher Olvera, de Mana
Mauricio Ochmann: “El tema del tango, de Cerati... yo creo que nuestro personaje es actor, buzo, es Patricio Borghetti”
Juanpa Zurita: Por fin tendremos en ¿Quién es la Máscara? a este primer actor, Sebastián Rulli, los pectorales más espectaculares”
¿Quién perdió la Máscara este 11 de noviembre?
Tras el duelo, la revelación sucedió así:
El panel de investigadores salvó a Alex Loro
El público salvó a Carmela Tarantela
Por tanto, Octavia Ventosa quedó condenada a revelar su identidad.
Al quitarse la Máscara se descubrió que detrás de Octavia estaba Ela Velden, la actriz ganadora de dos premios TvyNovelas y protagonista de telenovelas.