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El pasado de Mono Osuna como futbolista antes de entrar en La Granja VIP ¿era un crack?

Mario el Mono Osuna se retiró en 2023 luego de haber jugado con el América y ahora está convertido en un experto en realities

Octubre 31, 2026 • 
Alejandro Flores
mono osuna (1).jpg

Mono Osuna, en el América

Captura Club América Youtube

Cuando Mario el Mono Osuna habla de sueños cumplidos como futbolista, pone en primer lugar su participación como seleccionado mexicano.

En la Granja VIP (donde ahora participa), su pasado en el deporte de las patadas ha salido a relucir como un elemento importante: “No es nadie”, dijo Natalia Alcocer con cierto menosprecio.
Manelyk González, creadora de contenido y amiga de Osuna salió en su defensa: "¿Sí sabes que llegó a jugar con la selección mexicana?”

La polémica no es nueva en la vida de Mario Osuna: desde que debutó en el futbol profesional se ha enfrentado a la opiniones divididas entre quienes lo consideran un crack (que el América desperdició cuando lo contrató pero lo dejó en la banca) y quienes piensan que su carrera en las canchas fue poco brillante.
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La carrera de Mono Osuna como seleccionado

La verdad, como sucede en este deporte, es subjetiva y depende de la frialdad de los números.
Mono Osuna, por ejemplo, fue ciertamente un seleccionado mexicano y debutó en un partido contra Estados Unidos, además de participar en la Copa América de 2015. Puede decirse entonces que fue un futbolista exitoso.
Pero el análisis más profundo de esa carrera como seleccionado nos indica que también es cierto que en aquella Copa América apenas jugó unos 15 minutos en el partido contra Chile, en el que México empató a 3. Y además, la selección en aquella competencia fracasó estrepitosamente al quedarse en la fase de grupos.

Mono Osuna en la Liga MX

En la Liga MX, Mono Osuna fue un jugador de muchos clubes, lo que indica su calidad sobre todo en el golpeo de la pelota, lo cual le permitió anotar golazos de larga distancia como el que le hizo a Chivas mientras jugaba para Querétaro.

Sin embargo, cuando llegó al América, su estrella se opaco y apenas jugó unos cuántos partidos.
Osuna llegó a Coapa como suplente estrella pero poco pudo mostrar en la cancha ya que el entrenador de ese momento, Santiago Solari lo dejaba en la banca.

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Todo indica que el Mono habría quedado atrapado en una disputa entre la directiva de Santiago Baños, el presidente deportivo y que fue quién trajo a Osuna, y Solari, quien tenía su propia cartera de refuerzos.

Se movió entonces para jugar con Juárez pero las piernas ya no le dieron para ser titular por lo que decide retirarse.

Todavía, sin embargo, tuvo un año de gloria en 2023, cuando jugo con el Olimpo United en la King’s League, donde fue campeón.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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