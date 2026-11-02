Niurka llora y confiesa que le duelen sus “rodillitas"; ¿quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?

La estrategia del equipo de Niurka era claro: llevar a Mono Osuna a la nominación y lograr que fuera eliminado de La Granja VIP.

¿El problema? Que para lograr eso, también tuvo que estar nominada ella junto con otros tres miembros de su equipo: Kevyn, Pablo Montero y Rafa Mercadante.

Mono Osuna, por su parte, pertenece al equipo rival, liderado por Manelyk González.

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¿Qué pasó con Niurka en La Granja VIP?

Finalmente, la eliminación de este domingo 1 de noviembre sucedió como te lo contamos aquí:

El primero en salvarse fue Rafa Mercadante, quien se ha convertido en un eterno nominado pero también eternamente salvado.

La siguiente en regresar a La Granja VIP fue Niurka, quien se mostró visiblemente afectada en sus emociones por un video que le mostraron justo antes de su salvación.

La cubana recibió en ese video un mensaje de apoyo de su hermano y su suegra, quienes le dijeron que la extrañan pero que es claro que se ha convertido en una jugadora favorita dentro del reality.

Niurka lloró y se confesó agotada del encierro.

“Me siento un poquito cansada de mi cuerpo, me duelen mis rodillitas... pero le voy a echar ganas si me dejan aquí”, dijo la vedette.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP este 1 de noviembre?

La última etapa de la octava eliminación dejó a Pablo Montero contra Mono Osuna.

Ambos tuvieron serias diferencias durante las dos últimas semanas y al final las votaciones el público fueron a favor del ex futbolista del América.

Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado de La Granja VIP.