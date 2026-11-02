Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Niurka llora y confiesa que le duelen sus “rodillitas"; ¿quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?

La eliminación de este 1 de noviembre enfrentó a Niurka, Pablo Montero, Rafa Mercadante, Mono Osuna y Kevyn Bicolor

Noviembre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
niurka la granja vip.jpg

Niurka se quebró

Instagram LG VIP

La estrategia del equipo de Niurka era claro: llevar a Mono Osuna a la nominación y lograr que fuera eliminado de La Granja VIP.

¿El problema? Que para lograr eso, también tuvo que estar nominada ella junto con otros tres miembros de su equipo: Kevyn, Pablo Montero y Rafa Mercadante.
Mono Osuna, por su parte, pertenece al equipo rival, liderado por Manelyk González.
TE RECOMENDAMOS: Paola Dalay pelea con sus haters tras ruptura con José Eduardo Derbez: “Me estás fregando”

¿Qué pasó con Niurka en La Granja VIP?

Finalmente, la eliminación de este domingo 1 de noviembre sucedió como te lo contamos aquí:
El primero en salvarse fue Rafa Mercadante, quien se ha convertido en un eterno nominado pero también eternamente salvado.
La siguiente en regresar a La Granja VIP fue Niurka, quien se mostró visiblemente afectada en sus emociones por un video que le mostraron justo antes de su salvación.

La cubana recibió en ese video un mensaje de apoyo de su hermano y su suegra, quienes le dijeron que la extrañan pero que es claro que se ha convertido en una jugadora favorita dentro del reality.

Niurka lloró y se confesó agotada del encierro.

“Me siento un poquito cansada de mi cuerpo, me duelen mis rodillitas... pero le voy a echar ganas si me dejan aquí”, dijo la vedette.
Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP este 1 de noviembre?

La última etapa de la octava eliminación dejó a Pablo Montero contra Mono Osuna.
Ambos tuvieron serias diferencias durante las dos últimas semanas y al final las votaciones el público fueron a favor del ex futbolista del América.

Pablo Montero se convirtió en el octavo eliminado de La Granja VIP.

Niurka
 La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
michelle-rubalcava-ines-.jpg
Famosos
Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”
Noviembre 01, 2026
 · 
TVyNovelas
jose eduardo derbez paola dalay (1).jpg
Famosos
José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados y lo mantenían en secreto; ahora revelan la razón
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
eseperez gema garoa mariana ochoa karina torres.jpg
Famosos
Finalistas de La Casa de los Famosos se disfrazan de Martha Higareda, La Monja y Caperucita para el halloween
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar 47 años tvynovelas.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: así era Ángela Aguilar en su primera entrevista para presentar su disco debut
Noviembre 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
mono osuna (1).jpg
Famosos
El pasado de Mono Osuna como futbolista antes de entrar en La Granja VIP ¿era un crack?
Mario el Mono Osuna se retiró en 2023 luego de haber jugado con el América y ahora está convertido en un experto en realities
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
kabah luis de llano.jpg
Famosos
¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos
Federica Quijano siempre ha asegurado que Kabah nació por iniciativa suya
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
addis tuñon.jpg
Famosos
¿A dónde se fue Addis Tuñón tras salir de Imagen Televisión? Revela por qué lo hizo
Durante un mes se irá a vivir “a una locación” para terminar un proyecto secreto
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
ines gpmez mont.jpg
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Años antes de los problemas legales por las acusaciones de peculado y lavado de dinero, Inés Gómez Mont enfrentó una complicada situación familiar
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores