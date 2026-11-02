Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Confirman que la mamá de Gala Montes peleará en Ring Royale; estos rivales piden para ella

Crista Montes aceptó subirse el ring en 20027 y los fans de inmediato propusieron dos nombres para su rival

Noviembre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
crista montes ring royale.jpg

Crista Montes

Instagram

Crista Montes de Oca peleará en el Ring Royale 2027, segunda edición del show en el que influencers, famosos y celebridades hacen funciones de box de exhibición.

Crista ha sido una figura polémica desde hace cuatro años, cuando su hija Gala Montes la acusó de maltratarla y aprovecharse de ella y sus ganancias desde que era niña estrella de telenovelas.
Con esa popularidad, Crista está convertida ella misma en figura pública y es así como llega a Ring Royale, contratado por Poncho de Nigris.
TE RECOMENDAMOS: Finalistas de La Casa de los Famosos se disfrazan de Martha Higareda, La Monja y Caperucita para el halloween
La tarde de este 1 de noviembre se dio a conocer una parte del cartel de la segunda edición del espectáculo y en él aparece Crista Montes pero no todavía su rival.

Los posibles rivales de Crista Montes

Los comentarios en la publicación oficial, los seguidores proponen algunos nombres para la pelea y le piden a Poncho que los tome en cuenta.

Las mejores historias de TVyNovelas

Los famosos más exitosos han estado en nuestras páginas a lo largo de 47 años. Recordemos juntos

javier alatorre cabaña playa nudista.jpg
Famosos
Al interior de la cabaña que Javier Alatorre construyó frente a la playa nudista de Zipolite
Rescatamos de nuestra hemeroteca fotos de este paradisíaco lugar propiedad de Javier Alatorre
Octubre 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El día que Lucía Méndez se casó en secreto y por qué
Octubre 29, 2026
Famosos
La historia de Alejandra Ávalos que casi nadie recuerda: iba a ser la cuarta Flans
Octubre 29, 2026
Famosos
El otro lado de Aleks Syntek: así presentó a su primera hija y así era como papá
Octubre 28, 2026
Famosos
Secretos que Salma Hayek contó en TVyNovelas con FOTOS históricas: Fui monaguilla traviesa y niña berrinchuda
Octubre 28, 2026
galanes-aniversario-tvynovelas.jpg
Famosos
UN ANIVERSARIO MONUMENTAL: Reunimos a 12 galanes de ensueño en una sesión única para celebrar 47 años de TVyNovelas
Octubre 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
primera-portada-tvynovelas-revista-1979.jpg
Telenovelas
Verónica Castro y Rogelio Guerra, nuestra primera PORTADA: 47 años compartiendo la vida contigo
Octubre 25, 2026
 · 
TVyNovelas
tvynovelas 47 años.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: te contamos 3 secretos detrás de nuestra revista
Octubre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
ochoa-ov7.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: Mariana Ochoa y la primera vez que La Onda Vaselina apareció en la revista
Octubre 24, 2026
 · 
TVyNovelas

Gala Montes: Los arrebatos de madre e hija han sido algunas veces especialmente virulentos, con acusaciones que rozan el límite de ser un delito: golpes, robos y maltratos. Los fans piden una pelea entre ellas.

Doña Alegría: La mamá de Poncho de Nigris, conocida en redes sociales como Doña Alegría, es una influencer tan popular como su hijo y su nieto Aldo.

Ella se ha negado a aceptar las invitaciones de Poncho para pelear, bajo el argumento de que ya no está en edad de boxear.

Gala Montes Crista Montes Ring Royale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mono osuna (1).jpg
Famosos
El pasado de Mono Osuna como futbolista antes de entrar en La Granja VIP ¿era un crack?
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
kabah luis de llano.jpg
Famosos
¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
addis tuñon.jpg
Famosos
¿A dónde se fue Addis Tuñón tras salir de Imagen Televisión? Revela por qué lo hizo
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
ines gpmez mont.jpg
Famosos
La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
danna haloween.jpg
Famosos
El diseñador detrás del disfraz que usó Danna en el halloween de Madonna
La presentación de Danna en la fiesta de la Reina del pop fue un suceso para sus amigos, colegas y fans
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
cunadelobos.jpg
Telenovelas
Cuna de lobos volvió a la pantalla remasterizada 40 años después: ¿Vale la pena verla?
Doña Catalina Creel sigue sorprendiendo con su maldad y sangre fría con tal de defender su casta.
Octubre 31, 2026
 · 
MrPepe Rivero
luis de llano ferrell timbiriche.jpg
Famosos
¿En qué termina la bioserie de Timbiriche? El complot que Luis de Llano planeó contra su exsocio
La producción de ViX estrenó sus últimos dos episodios en los que se muestra el final de la banda Timbiriche
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal y ángela aguilar ofrenda.jpg
Famosos
¿A qué difuntos pusieron Ángela Aguilar y Christian Nodal en su altar de Día de Muertos?
La ofrenda generó una polémica porque Nodal y Aguilar publicaron una foto en la que aparecen dándose un beso
Octubre 31, 2026
 · 
Alejandro Flores