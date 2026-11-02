Confirman que la mamá de Gala Montes peleará en Ring Royale; estos rivales piden para ella

Crista Montes de Oca peleará en el Ring Royale 2027, segunda edición del show en el que influencers, famosos y celebridades hacen funciones de box de exhibición.

Crista ha sido una figura polémica desde hace cuatro años, cuando su hija Gala Montes la acusó de maltratarla y aprovecharse de ella y sus ganancias desde que era niña estrella de telenovelas.

Con esa popularidad, Crista está convertida ella misma en figura pública y es así como llega a Ring Royale, contratado por Poncho de Nigris.

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La tarde de este 1 de noviembre se dio a conocer una parte del cartel de la segunda edición del espectáculo y en él aparece Crista Montes pero no todavía su rival.

Los posibles rivales de Crista Montes

Los comentarios en la publicación oficial, los seguidores proponen algunos nombres para la pelea y le piden a Poncho que los tome en cuenta.

Gala Montes: Los arrebatos de madre e hija han sido algunas veces especialmente virulentos, con acusaciones que rozan el límite de ser un delito: golpes, robos y maltratos. Los fans piden una pelea entre ellas.

Doña Alegría: La mamá de Poncho de Nigris, conocida en redes sociales como Doña Alegría, es una influencer tan popular como su hijo y su nieto Aldo.

>>> Durante su festejo de cumpleaños con la prensa#LETYDENIGRIS descarta subirse al ring con la mamá de #GALAMONTES

Doña Alegría le manda mensaje a la actriz que mejor se enfrente con #FERALUCIN qué se acaba de operar estéticamente pic.twitter.com/EDTT4ZXAx9 — Ramiro Cantú (@RamiiroCantu) August 15, 2026

Ella se ha negado a aceptar las invitaciones de Poncho para pelear, bajo el argumento de que ya no está en edad de boxear.