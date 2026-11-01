¿Luis de Llano inventó Kabah? La serie “Timbiriche” cuenta una historia diferente a que siempre cuentan ellos

El surgimiento de Kabah siempre se ha contado con cierto romanticismo.

Federica Quijano y su hermano Apio aseguran que el grupo comenzó como un juego adolescente en el que junto con un grupo de amigos comenzaron a ensayar canciones y coreografías en su casa, más específicamente, el garage de su casa.

De hecho, Federica ha narrado infinidad de veces que ellos llegaron ya con el grupo armado, un demo y varias coreografías montadas para presentarlas con Luis de Llano.

“Luis había conseguido un presupuesto para hacer como un CEA pero de cantantes, se llamaba Conceptos; y nosotros nos presentamos con él para ese proyecto”.

La otra versión del nacimiento de Kabah

Ahora, en la serie de “Timbiriche” hay un par de secuencias en las que se cruzan con esa historia pero lo narran de una manera diferente.

TE RECOMENDAMOS: Cuna de lobos volvió a la pantalla remasterizada 40 años después: ¿Vale la pena verla?

Luis de Llano (interpretado por Osvaldo Benavides) aparece en su oficina con un montón de fotografías de niños y adolescentes entre los que está eligiendo a los integrantes de una nueva banda.

“No (los quiero) tan niños, no es Timbiriche, no quieran repetir ese fenómeno”, dice Luis de Llano al teléfono al hablar con alguien que se entiende es un socio que le ayuda con la selección de integrantes.

De hecho, el productor lo regaña porque esa primera selección no le gusta y le ordena repetir el casting. “Y si a alguien no le gusta, lo despides”.

En la narración de Federica, Luis de Llano simplemente los integró a Conceptos e incluso les propuso cambiarles el nombre y ponerlos a cantar rolas ecológicas o de los 60.

En la serie, en cambio, se presenta como si el productor hubiera desarrollado el concepto para aplicarlo, de modo que el equipo de su oficina se hizo cargo de armar el grupo.