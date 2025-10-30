Suscríbete
Manola Díez: el triste motivo por que sólo le habla uno de sus ocho hermanos

La actriz y modelo contó a sus compañeros cómo perdió la comunicación con sus hermanos.

October 30, 2025 
Ericka Rodríguez
Manola-Díez.jpg

Manola Díez contó en el reality ‘La Granja VIP’ por qué no se habla con sus hermanos.

YouTube

“Siempre pensé que mis hermanos eran mis mejores amigos”.

La participante más polémica de ‘La Granja VIP’ ha protagonizado peleas, reclamos y momentos muy intensos, pues sus emociones parecen estar siempre a flor de piel. Pero Manola Díez también ha abierto su corazón y ha contado capítulo dolorosos de su vida.

En una oportunidad le relató a Alfredo Adame cómo es que su único hijo se quedó ciego en un accidente de la infancia y cuánto le impactó dicho percance. Sin embargo, Manola ha sufrido más experiencias muy dolorosas.

Durante una dinámica en la fogata, la actriz rompió en llanto al confesar que, de sus ocho hermanos sólo uno de ellos le habla y con los demás perdió toda comunicación tras una serie de problemas que marcaron su vida.

Su vivencia su relatada después de que ’La Bea’ se consagrara como la nueva Capataz de la semana tres y el legado de Sandra Itzel dejara nominada a Lis Vega.

En ese momento, el conductor Adal Ramones dio pie a la dinámica donde los famosos observaron una foto de su infancia. Cuando llegó el turno de la actriz, recordó con nostalgia su niñez en una familia numerosa y cómo, con el paso de los años, las relaciones con sus hermanos se fracturaron de forma irreparable.

“Siempre pensé que mis hermanos eran mis mejores amigos”, confesó entre lágrimas.

@lagranjavipmx

#ManolaDíez revela que sus hermanos dejaron de hablarle cuando no tuvo dinero. 😢 💰 Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca Uno Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca Uno 🌾 #LaGranjaVIP ⁣transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.

♬ sonido original - La Granja VIP

Y añadió que varios de sus hermanos ya murieron y que, a pesar de los años, sigue sin comprender del todo cómo el amor familiar pudo transformarse en indiferencia.

Sus compañeros del reality quedaron impactados al escucharla narrar cómo, tras su divorcio y una serie de problemas personales, su familia se fue alejando poco a poco.

La también modelo mostró su lado más vulnerable al reconocer que el distanciamiento familiar fue uno de los golpes más duros que ha enfrentado.

Manola explicó que todo cambió cuando decidió divorciarse del padre de su hijo. La separación no sólo implicó un cambio emocional, sino también un fuerte impacto económico. Según contó, fue en ese momento cuando comenzó a notar que sus hermanos se distanciaban de ella.

“A mí me dejaron de hablar cuando me divorcié, cuando mi hijo tuvo un accidente y tuve que dejar mi trabajo para atenderlo. No me arrepiento, pero se puede decir que cuando me quedé pobre, ellos dejaron de hablarme con cualquier pretexto”, relató Díez con la voz entrecortada.

Y finalizó mencionando que uno de los momentos más difíciles fue el accidente de su hijo y tras abandonar su carrera se quedó sola.

“Cuando estaba casada y tenía dinero, todos estaban a mi lado; pero cuando las cosas se pusieron difíciles, se alejaron. Entonces entendí que nunca me quisieron de verdad”.

Manola Diez
