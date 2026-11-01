José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados y lo mantenían en secreto; ahora revelan la razón

José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen juntos en un video publicado en su perfil de Instagram con las caras serias.

Paola es la primera en hablar: “Les queremos comunicar algo”.

Desde ese momento es evidente que es algo importante... y en la vida de la pareja desde hace medio año no hay nada más importante que su relación y los rumores de que estaban separados.

Ellos lo negaron constantemente pero siempre permaneció la duda porque comenzaron a hacer vidas diferentes: él se fue a Europa a grabar una película mientras ella se quedó en México con su hija.

En otro momento, José Eduardo y Paola (que siempre fueron una pareja muégano) hubieran hecho planes para reunirse en Europa o procurar que la niña no estuviera lejos de su papá tanto tiempo.

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Ahora se sabe la razón: ya estaban separados.

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto sobre todo por nuestra hija porque también entre nosotros hay amor y cariño de tantos años”, dice José Eduardo.

¿Por qué se separaron y lo tuvieron en secreto?

Explicó que la ruptura fue tan complicada que ni siquiera ellos mismos entendieron lo que pasó con sus sentimientos, hasta que un día se dieron cuenta, en lo cotidiano, que ya no eran pareja.

“Si no lo habíamos dicho antes es porque no sabíamos como decirlo. Ni nosotros sabíamos que onda”.

El video tiene restringidos los comentarios.

Ambos añadieron que aunque están separados siguen en comunicación por su hija.

“Y seguirán viéndonos juntos”, dice Paola.

y nos seguirán viendo juntos

