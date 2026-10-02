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¿Bebeshita y Kevyn fingen que están enamorados en La Granja VIP? “Es una novela chafa”

El Mono Osuna está convencido de que el supuesto amor de los influencers es una mentira

Octubre 02, 2026 • 
Alejandro Flores
bebeshita kevyn.jpg

Bebeshita y Kevyn

Instagram LG VIP

La historia de Kevyn Bicolor con Bebeshita es el tema de conversación dentro de La Granja VIP durante esta semana.

La influencer asegura que está genuinamente enamorada del cómico y le hizo una tremenda escena de celos cuando descubrió que se bañó con Manelyk.
El escándalo también provocó la ruptura dela amistad de Bebeshita con Mane, así como la discusión en torno a la responsabilidad emocional de Kevyn, quien no ha sido capaz de definir sus sentimientos.
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La acusación de Mono Osuna

En ese momento de crisis que vivió Bebeshita (durante el cual incluso se fue a refugiar con los cerdos), otro participante del reality show, el Mono Osuna la siguió y estuvo con ella para consolarla durante varios minutos.
Sin embargo, el Mono Osuna descubrió horas más tarde que Bebeshita se reía a carcajadas de su situación, por lo que decidió alejarse de ella no sin antes decirle lo que piensa.

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Durante la dinámica de echarle tierra a un nominado, Osuna le dijo a la influencer:
“Bebe, te echo esta tierra porque me sentí decepcionado y como un pend... porque fui a tratar de hacerte sentir mejor y después te vi riendo”.

Para el atleta, es evidente que el amor de Kevyn y Bebeshita es falso.
“No les creo nada, ni a ti ni a Kevyn y yo no voy a ser parte de una novela chafa de unos niños de 13 años”.

Bebeshita La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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