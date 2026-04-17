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Mamá de Octavio Ocaña anuncia que es oficial su divorcio tras 4 años de pleito: “fueron muchos años MALTRATADA”

La madre del querido ‘Benito Rivers’ de ‘Vecinos’ le dedica su “mayor festejo” a su fallecido hijo.

Abril 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Doña Ana Lucía Ocaña Beltrán, mamá de Octavio Ocaña, anuncia su divorcio.

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“Finalmente solté y me enfrento a la prueba de amor más importante que existe: la del amor propio, ese que tanto me costó tener todos los años de mi matrimonio”.

La madre del fallecido actor Octavio Ocaña, reconocido por su papel como ‘Benito Rivers’ en la serie ‘Vecinos’, está viviendo un momento de verdadera libertad, pues según sus palabras “logré el día de estar librada de esa persona”.

Y es que doña Ana Lucía Ocaña Beltrán dio a conocer que oficialmente está divorciada del padre de sus hijos, Octavio Pérez.

La pareja se separó tras 34 años de matrimonio y tras la muerte de Octavio, en 2021.

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La señora Ocaña no titubeo en compartir abiertamente que la separación se dio luego de diversos episodios de violencia e infidelidad.

En entrevistas pasadas, doña Ana Lucía reveló que: “luché más de un año esperando al señor, que se convenciera, se decidiera, que estaba en un error (de separarse). Y el señor nada más me daba vueltas, me daba esperanzas, pero esperanzas falsas, y yo sufría mucho. Un día ‘salió por las tortillas’ y ya no regresó, se puede decir”.

Y añadió que “siempre me dijo que mi lugar era el hogar, dedicarme a mis hijos, sacarlos adelante; que él era el proveedor, que yo no tenía que trabajar en nada y que tenía que estar al pendiente de mi hogar siempre. Durante 34 años, como la mujer obediente, le hice caso”.

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Tras la muerte de Octavio es cuando viene la fractura en la pareja, misma que siempre estuvo bajo la sombra de la violencia, el machismo y las traiciones, según apunta la también madre de Bertha y Ana Leticia. El actor siempre la defendió de las agresiones de su padre, reveló también.

Ahora, la señora Ocaña festeja porque “logré el día de estar librada de esa persona”, y añadió en una publicación en sus redes sociales que le dedica este “triunfo” a Octavio: “va por ti, mi vida, sé que eres el más feliz”.

En el post destacó que luchó durante cuatro años para poder divorciarse del señor Pérez y también agradeció “a todos los que me quieren y están siempre para mí sin defraudar y verme feliz”.

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También compartió el documento oficial que declara disuelto el vínculo matrimonial del señor Octavo Agusto Pérez Alvarado.

En el caso se declara que la pareja se casó por la vía civil y bajo el régimen de separación de bienes, siendo ella quien solicitó el divorcio incausado. También estableciendo que ambos tienen entera capacidad de contraer un nuevo matrimonio.

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Finalmente, la madre de ‘Benito’ escribió una misiva donde deja ver que está recuperada y colocándose como prioridad.

“De mi divorcio aprendí a no dejarme perder por alguien a quien no le importo perderme… el divorcio no es una tragedia, la tragedia es ser infeliz. Fueron muchos años de mi vida siendo maltratada y aguantando humillaciones que no merecía. Finalmente solté y me enfrento a la prueba de amor más importante que existe: la del amor propio, ese que tanto me costó tener todos los años de mi matrimonio”.

Y añadió: “confío en Dios y las pruebas que me tiene la vida, tengo la certeza que mi hijo estaría de acuerdo con mi decisión y mi lucha por aferrarme a que esto terminará y estoy segura que el día que me vuelva a encontrar con la eternidad, seré la mujer más feliz del mundo porque él fue el gran amor de mi vida. Los hijos son el amor verdadero”.

Octavio Ocaña vecinos No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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