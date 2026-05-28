Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ

“Tiene todos mis respetos esa dama, pero no sabe lo que dice… ya está el procedimiento”.

Luego de la publicación del polémico podcast de Saskia Niño de Rivera en el que el reo identificado como ‘El Beto’ menciona a diversas personalidades de la farándula mexicana como responsables de utilizar a menores en supuestos rituales oscuros, siguen las repercusiones.

Y es que aunque el único nombre que se hizo visible fue el de la fallecida Carmen Salinas, también se alcanza a leer en los labios del preso el de Ludwika Paleta.

Por el escándalo que se desató en febrero pasado, la actriz de ‘Carrusel’ no dejó de expresar su molestia y fue un par de meses después que expresó: “lo dejé pasar porque, digo, a mí en lo personal, yo no conozco a esta persona, no sé qué se dijo en ese podcast”.

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Agregó que no sentía la necesidad de ofrecer explicaciones públicas sobre los señalamientos en los que se le relacionaba con otras figuras públicas en actos ilícitos.

“Yo sé quién soy y no tengo que estarle dando explicaciones a nadie más que a mis hijos. La verdad”.

En un reciente encuentro con la prensa, Saskia fue cuestionada por los dichos de su entrevistado, al cual ha defendido y ayudado, pese a no contar con las pruebas para sustentar sus dichos, además de hacer caso omiso a las víctimas del delincuente. Además de que se le preguntó su opinión por la reacción de Paleta.

Y a diferencia de su reacción con Salinas, a Ludwika la defendió.

“Me parece una mujer maravillosa, me parece una actriz excepcional en nuestro país. Lamento mucho lo que se generó en redes sociales con ella. Me da mucho coraje ver que la gente lastima a personajes públicos como Ludwika como lo hicieron sin saber si dijo o no dijo realmente ese nombre”, expresó.

Con respecto a la demanda que la familia de Salinas dijo interpondría en su contra, Niño de Rivera se mostró incrédula.

“No puede llegar nada, no hay una razón jurídica para irse así en mi contra. Me parece que por el perfil del abogado que subió esto, pues era nada más querer hacer ruido. Y para mí es un tema que ya quedó muy atrás. Yo ya salí a decir lo que tenía que decir”, sostuvo.

Hija de Carmen Salinas denuncia a Saskia Niño de Rivera

Desde que explotó la noticia en la que se implicó a Carmen Salinas, la familia de la popular estrella no quitó el dedo del renglón y aseguró ir hasta las últimas consecuencias por limpiar el nombre y legado de la intérprete.

Hace unas horas, el programa ‘Venga la Alegría’ dio a conocer que María Eugenia Plascencia, hija de Carmen, ya formalizó la querella.

“Ya está la demanda. De hecho, ahorita vengo de ahí. Ya está la demanda por daño moral y sigue una penal, pero como les comento no nada más es ella, están las personas del canal que lo publicaron, hay gente involucrada, ella no estaba sola con las cámaras, había más gente. Ya esta la investigación”, explicó.

Y ante el escepticismo de Saskia porque le llegue la denuncia, el abogado de la familia Salinas dijo: “Tiene todos mis respetos esa dama, pero no sabe lo que dice… ya está el procedimiento”.

Trascendió que en la petición legal que busca limpiar la imagen de Carmen, su familia ha solicitado a un juez obligue a la creadora de contenido a:

El pago de una indemnización por daño moral

La publicación de una disculpa pública en los mismos medios y con el mismo alcance en el que se difundió el contenido

La eliminación total del contenido ofensivo de todas las plataformas donde haya sido difundido

La garantía de no repetición de actos similares

El pago de gastos y costas del presente juicio

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Emiliano Aguilar también fue demandado

En la denuncia también figura el nombre del hijo de Pepe Aguilar, quien opinó de Carmen a través de sus redes sociales.

Ambos serán citados próximamente por Jonathan Morelos Maldonado, titular del juzgado 61 de lo civil con sede en la ciudad de México.