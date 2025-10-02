Suscríbete
Famosos

Bertha, hermana de Octavio Ocaña, desmiente a C4 Jiménez y presenta pruebas del crimen

Ya casi se cumplen 4 años de la muerte del actor de ‘Vecinos’.

October 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
bertha-octavio-ocana.jpg

Octavio y Bertha Ocaña

Instagram

“‘Benito’ se metió un balazo y se mató”.

Están por cumplirse cuatro años de la dolorosa y trágica muerte de Octavio Ocaña, y el hecho coincide con recientes declaraciones del reportero C4 Jiménez, quien asegura que el actor se quitó la vida.

Carlos Jiménez se subió al carro del ‘Escorpión Dorado’ en su programa ‘Al Volante’, y allí decidió hablar públicamente del querido ‘Benito’ de la serie ‘Vecinos’ y del día en que perdió la vida.

“‘Benito’ se metió un balazo y se mató. Me perdonarán los papás de ‘Benito’, pero se mató. El chavo traía droga y una pistola... de hecho la sentencia es por provocar el choque que provocó su muerte”, dijo comunicador.

Las declaraciones de Jiménez provocaron la indignación de la familia Ocaña al ser contundente en que Octavio se disparó durante una persecución policial. Por ello, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, respondieron a Jiménez.

“Hay que decir las cosas con la verdad, nunca hablar por hablar. No te preocupes, no tienen nada que perdonarte mis papás porque lo tú dices es una mentira”, aseguró Bertha.

La joven expresó su molestia de que el famoso C4 afirma tener pruebas de que su versión (en la que Octavio acciona el arma por accidente) es la oficial; y para desmentirlo presentó documentos de la Fiscalía que forman parte de la investigación.

Entre las pruebas que mostró la hermana de Octavio se encuentran un examen de rodizonato de sodio, la prueba química que determina si una persona disparó un arma de fuego, y donde los resultados fueron negativos en todas las muestras analizadas.

“No se identificó la presencia de plomo ni de bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña”, indica el informe.

La vocera de la familia explicó que, tras un largo y doloroso proceso penal, hay dos individuos señalados como responsables, uno de ellos ya cumple una sentencia y la otra está a la espera.

Por último, la joven pidió a los medios de comunicación y a los creadores de contenido, que dejen de difundir rumores, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la muerte de un ser humano.

“No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden”, finalizó.

Octavio Ocaña Bertha Ocaña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alexis ayala celebraciones.jpg
Famosos
Las agresivas celebraciones de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos: “Ya cálmate”, le dijo Facundo
October 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
anna ferro.jpg
Famosos
Anna Ferro niega romance con ex de Ingrid Coronado; narra lo que en verdad pasó
October 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alex-Bisogno.jpg
Famosos
Hermano de Daniel Bisogno arremete contra Cristina Riva Palacio tras restricciones para ver a su sobrina
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Numerólogo que salvó a Yolanda Andrade de morir por ‘vudú’ dice qué pasará con la bruja que hizo el trabajo
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana-simg-lapizito.jpg
Famosos
Hay proceso judicial contra Lapizito, hermano de Gomita: Ana Simg busca justicia tras violencia
Luego de que la cantante hizo pública la violencia que su expareja Alfredo Ordaz Campos ejerció en su contra; ahora decidió denunciarlo.
October 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
televisa-acapulco-1.jpg
Viral
Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán
Famosas como Michelle Vieth y Andrea Escalona asistieron y autografiaron la pared donde aparecen sus fotos.
October 01, 2025
 · 
TVyNovelas
Mariazel.jpg
Famosos
Mariazel denuncia amenazas de muerte en redes sociales: “insultos y odio detrás de una pantalla”
La conductora de ‘Me Caigo de Risa’, lamentó que haya personas que usen las plataformas digitales con ese objetivo.
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tania-Rincón-medalla.jpg
Famosos
Tania Rincón presume medalla tras maratón y usuarios en redes le cuestionan: “¿Esta vez no hiciste trampa?”
Usuarios en redes sociales le cuestionaron a la conductora por la medalla de la que se hizo acreedora.
October 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez