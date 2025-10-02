Bertha, hermana de Octavio Ocaña, desmiente a C4 Jiménez y presenta pruebas del crimen

“‘Benito’ se metió un balazo y se mató”.

Están por cumplirse cuatro años de la dolorosa y trágica muerte de Octavio Ocaña, y el hecho coincide con recientes declaraciones del reportero C4 Jiménez, quien asegura que el actor se quitó la vida.

Carlos Jiménez se subió al carro del ‘Escorpión Dorado’ en su programa ‘Al Volante’, y allí decidió hablar públicamente del querido ‘Benito’ de la serie ‘Vecinos’ y del día en que perdió la vida.

“‘Benito’ se metió un balazo y se mató. Me perdonarán los papás de ‘Benito’, pero se mató. El chavo traía droga y una pistola... de hecho la sentencia es por provocar el choque que provocó su muerte”, dijo comunicador.

Las declaraciones de Jiménez provocaron la indignación de la familia Ocaña al ser contundente en que Octavio se disparó durante una persecución policial. Por ello, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, respondieron a Jiménez.

“Hay que decir las cosas con la verdad, nunca hablar por hablar. No te preocupes, no tienen nada que perdonarte mis papás porque lo tú dices es una mentira”, aseguró Bertha.

La joven expresó su molestia de que el famoso C4 afirma tener pruebas de que su versión (en la que Octavio acciona el arma por accidente) es la oficial; y para desmentirlo presentó documentos de la Fiscalía que forman parte de la investigación.

Entre las pruebas que mostró la hermana de Octavio se encuentran un examen de rodizonato de sodio, la prueba química que determina si una persona disparó un arma de fuego, y donde los resultados fueron negativos en todas las muestras analizadas.

“No se identificó la presencia de plomo ni de bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña”, indica el informe.

La vocera de la familia explicó que, tras un largo y doloroso proceso penal, hay dos individuos señalados como responsables, uno de ellos ya cumple una sentencia y la otra está a la espera.

Por último, la joven pidió a los medios de comunicación y a los creadores de contenido, que dejen de difundir rumores, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la muerte de un ser humano.