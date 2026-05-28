Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”

Rafa Sarmiento y su esposa Jimena Pérez la Choco, conductora de “Ventaneando”, están por cumplir 20 años juntos.

Y lo han hecho sorteando problemas tan complejos como el cáncer de mama que enfrentó Jimena en 2023 y el autismo de uno de sus hijos.

“Hemos vivido y superado cosas que para cualquier familia puede ser motivo de diferenciador, pero para nosotros han sido un pegamento”, dice Rafa Sarmiento.

La pareja se mudó en 2019 a España, cuando recibieron el diagnóstico de que su hijo Iker era neurodivergente.

Este 2026 decidieron volver paulatinamente a México, ya que Jimena Pérez se ha reintegrado a su trabajo como conductora de “Ventaneando” en Azteca.

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La vida de Rafa Sarmiento como papá

Pero Rafa Sarmiento tiene claras las diferencias que hay entre las sociedades de México y España respecto a la integración, inclusión y posibilidades de desarrollo de un niño neurodivergente.

Durante una entrevista con Sandra de la Vega en su podcast La Capitana, Sarmiento habló de su experiencia como padre de Iker.

“En España hay más empatía que en México... porque están más informados. Lo que falta en México es información pero lo entiendo, no puedes exigir que haya una educación especializada cuando en general el sistema educativo está en problemas”.

Sarmiento hoy está convencido de que aquella mudanza a España de 2019 fue la mejor decisión que pudieron tomar para su hijo.

“Iñaki llegó a España apenas mirándonos y el día de hoy tiene muchas formas de comunicación, más intenciones verbales, sabe hacer sumas, es muy bueno en las artes, anda en bicicleta que son cosas a un padre de un chico neurotípico le pueden parecer normales o acordes; pero para un chico neurodivergente es... siempre uso esta frase: pasos en la luna: es un pequeño pasito pero en la luna”.

Actualmente, Rafa Sarmiento está seguro de que el desarrollo de Iker está garantizado pues han logrado que viva en una ambiente, seguro, libre de bullying y hasta amable con chicos de su edad.