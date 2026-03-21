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Caso Octavio Ocaña: Nuevo revés favorece a uno de los imputados por el homic1dio

El abogado de la familia Ocaña lamenta que pueda suceder esto con un juez.

Marzo 21, 2026 • 
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Octavio Ocaña falleció bajo circunstancias sospechosas el 29 de octubre de 2021

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Han pasado más de tres años desde el crimen que le quito la vida al actor Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito Rivers’ de la serie ‘Vecinos’, y la familia sigue aguardando por justicia.

El caso tuvo un nuevo revés, pues un juez decidió el auto de NO vinculación a proceso a favor de Gerardo ‘N’, por el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, el sujeto sigue preso, llevando el proceso por el delito de homicidio.

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Francisco Hernández, abogado de la familia Ocaña, explicó a los medios que Gerardo ‘N’ promovió un amparo que procedió a su favor. Pero lo califica como algo increíble, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había rectificado e hicieron observación en la que se acredita el abuso de autoridad y homicidio por parte de Gerardo ‘N’ y su compañero Leopoldo, quien estuvo disparando mientras hacía la persecución para detener a Octavio Ocaña, operativo tras el cual murió.

“Van a quitar más tiempo, ya presentamos la apelación. Estoy seguro que esto se va a revertir, pero pueden pasar meses, ese es el problema, va a prolongar más el proceso en el que se debe determinar su responsabilidad por ese ilícito”.

El abogado recordó que Gerardo estuvo prófugo por varios años y el Juez ya había revisado las pruebas y aceptado las carpetas por los delitos de homicidio y abuso de autoridad. Sin embargo, ahora no lo vincularon a proceso por el segundo delito mencionado.

“El colmo es que cuando el juez que ya conocía el asunto, vuelve a revisar el tema de vinculación a proceso, decide de forma parcial e ilegal la no vinculación a proceso”, se quejó el abogado de la familia Ocaña, quien reiteró que agotarán los recursos legales para exigir justicia y que no quede impune la muerte del actor Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña
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