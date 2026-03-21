Caso Octavio Ocaña: Nuevo revés favorece a uno de los imputados por el homic1dio

Han pasado más de tres años desde el crimen que le quito la vida al actor Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito Rivers’ de la serie ‘Vecinos’, y la familia sigue aguardando por justicia.

El caso tuvo un nuevo revés, pues un juez decidió el auto de NO vinculación a proceso a favor de Gerardo ‘N’, por el delito de abuso de autoridad. Sin embargo, el sujeto sigue preso, llevando el proceso por el delito de homicidio.

Francisco Hernández, abogado de la familia Ocaña, explicó a los medios que Gerardo ‘N’ promovió un amparo que procedió a su favor. Pero lo califica como algo increíble, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había rectificado e hicieron observación en la que se acredita el abuso de autoridad y homicidio por parte de Gerardo ‘N’ y su compañero Leopoldo, quien estuvo disparando mientras hacía la persecución para detener a Octavio Ocaña, operativo tras el cual murió.

“Van a quitar más tiempo, ya presentamos la apelación. Estoy seguro que esto se va a revertir, pero pueden pasar meses, ese es el problema, va a prolongar más el proceso en el que se debe determinar su responsabilidad por ese ilícito”.

El abogado recordó que Gerardo estuvo prófugo por varios años y el Juez ya había revisado las pruebas y aceptado las carpetas por los delitos de homicidio y abuso de autoridad. Sin embargo, ahora no lo vincularon a proceso por el segundo delito mencionado.

“El colmo es que cuando el juez que ya conocía el asunto, vuelve a revisar el tema de vinculación a proceso, decide de forma parcial e ilegal la no vinculación a proceso”, se quejó el abogado de la familia Ocaña, quien reiteró que agotarán los recursos legales para exigir justicia y que no quede impune la muerte del actor Octavio Ocaña.