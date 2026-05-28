Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante

Se cerró el portal definitivamente.

Mayo 27, 2026 • 
MrPepe Rivero
momo-burrita-turbulence-.jpg

Burrita Burrona vs. Turbulence

YouTube, TikTok

Después de seis meses de ruptura, es oficial que la Burrita Burrona dejó de existir junto a Turbulence Queen. Sus intérpretes, Héctor Guzmán y Erick Martínez ya no se pueden ver ni en pintura mientras las redes sociales toman partido por cada uno.

Pero en una decisión que sorprendió a muchos, Turbulence decidió anunciar que borraría TODOS los videos donde aparecía con Burrita Burrona.

“Se cerró el portal”, fue el anuncio oficial de Erick para eliminar todo rastro del personaje viral del multiverso que ha construido.

Esto ocurre luego de que no avanzaron negociaciones entre ambas partes, que han seguido por su lado con nuevos proyectos; el dinero sería una de las principales causas del truene, y al borrar los videos de Burrita, Momo Guzmán ya no podría tener ganancias de su trabajo hecho en el pasado.

¿Qué dijo Momo Guzmán?

A través de un comunicado, Momo Guzman se despidió no solo de Burrita Burrona, sino de Turbulence, a quien hasta le agradeció.

“Mi intención jamás fue que ese contenido se borrara. Al contrario, mi mayor deseo era que esas producciones permanecieran como un testimonio del cariño que compartimos, porque el arte y la alegría le pertenecen legítimamente al público”.

“Sin embargo, dignificar el trabajo del artista es un principio fundamental. Lo único que yo solicitaba era conciliar una retribución justa y equitativa por la interpretación, la chipa y la espontaneidad que, con absoluta entrega, le otorgué a ese personaje desde el primer video en 2022", se lee en su mensaje.

“Se bajan como el resultado de un diálogo que priorizó la dignidad profesional y no por un impulso unilateral o un capricho de mi parte. Prefirieron apagar temporalmente la pantalla antes que reconocer el valor real del talento que dio vida a esa historia”.

momoguzman-comunicado.jpg

A Turbulence, le dedicó las siguientes palabras: “Gracias Erick ‘Turbulence’ por todo lo que logramos crear con este nuestro proyecto, aprendimos y crecimos juntos, y eso no se podrá borrar. Deseo lo mejor para ti y me quedo con lo bonito de esta historia”.

“Para mí esto no es el fin de nada, al contrario, es el principio de cosas fregonas, vienen personajes nuevos, historias y proyectos”.

Turbulence Queen Momo Guzmán
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sylvia-Pasquel.jpg
Famosos
¿Sylvia Pasquel en contra de la venta de la mansión de Silvia Pinal?, ¿SE ESTÁ PELEANDO con sus hermanos?
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paco-de-la-O.jpg
Famosos
¡Se encienden las alarmas! Paco de la O publica video donde LUCE ALTERADO, llora y dice cosas sin sentido
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cecilia-Tijerina.jpg
Famosos
Cecilia Tijerina llora mientras reprocha: “Paso por EL PEOR DOLOR y la gente burlándose”; Tiaré ya le contestó
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isak-Andic-Mango.jpg
Viral
Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ
Se cree que el hombre más rico de Cataluña habría sido asesinado por su hijo cuando practicaban montañismo.
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caleb-Shomo.jpg
Hollywood
Amigo del músico que SALIÓ DEL CLÓSET tras 14 años casado con famosa actriz hace insólita publicación
Mientras ella declara que lo apoya cuando lo está perdiendo todo, sale su compañero de banda con tremenda reacción.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
addis-tunon-maribel-guardia-imelda-.jpg
Famosos
¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y, como nueva tutriz, velará por el nieto de Maribel Guardia?
Maribel Guardia ha expresado su preocupación ante el nombramiento de la nueva tutriz, pues asegura que nunca la vio visitar al niño en su casa.
Mayo 26, 2026
 · 
Nayib Canaán
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
El pegadizo tema que todos cantaban a la menor provocación regresa 28 años después.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez