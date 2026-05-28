Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante

Después de seis meses de ruptura, es oficial que la Burrita Burrona dejó de existir junto a Turbulence Queen. Sus intérpretes, Héctor Guzmán y Erick Martínez ya no se pueden ver ni en pintura mientras las redes sociales toman partido por cada uno.

Pero en una decisión que sorprendió a muchos, Turbulence decidió anunciar que borraría TODOS los videos donde aparecía con Burrita Burrona.

“Se cerró el portal”, fue el anuncio oficial de Erick para eliminar todo rastro del personaje viral del multiverso que ha construido.

Esto ocurre luego de que no avanzaron negociaciones entre ambas partes, que han seguido por su lado con nuevos proyectos; el dinero sería una de las principales causas del truene, y al borrar los videos de Burrita, Momo Guzmán ya no podría tener ganancias de su trabajo hecho en el pasado.

¿Qué dijo Momo Guzmán?

A través de un comunicado, Momo Guzman se despidió no solo de Burrita Burrona, sino de Turbulence, a quien hasta le agradeció.

“Mi intención jamás fue que ese contenido se borrara. Al contrario, mi mayor deseo era que esas producciones permanecieran como un testimonio del cariño que compartimos, porque el arte y la alegría le pertenecen legítimamente al público”.

“Sin embargo, dignificar el trabajo del artista es un principio fundamental. Lo único que yo solicitaba era conciliar una retribución justa y equitativa por la interpretación, la chipa y la espontaneidad que, con absoluta entrega, le otorgué a ese personaje desde el primer video en 2022", se lee en su mensaje.

“Se bajan como el resultado de un diálogo que priorizó la dignidad profesional y no por un impulso unilateral o un capricho de mi parte. Prefirieron apagar temporalmente la pantalla antes que reconocer el valor real del talento que dio vida a esa historia”.

A Turbulence, le dedicó las siguientes palabras: “Gracias Erick ‘Turbulence’ por todo lo que logramos crear con este nuestro proyecto, aprendimos y crecimos juntos, y eso no se podrá borrar. Deseo lo mejor para ti y me quedo con lo bonito de esta historia”.

“Para mí esto no es el fin de nada, al contrario, es el principio de cosas fregonas, vienen personajes nuevos, historias y proyectos”.